Rui Moreira não vai ser candidato a Presidente da República

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, anunciou esta quinta-feira que não será candidato nas eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, sob perigo de "fraturar o centro e centro direita".

Em entrevista na SIC Notícias, depois de ter sido noticiado em julho de que estaria a ponderar uma candidatura a Belém, Rui Moreira confessa que "um conjunto alargado de pessoas" falou com ele no sentido de avançar para as presidenciais.

"Algumas estavam desapontadas com a deriva da candidatura do almirante Gouveia e Melo, outras estavam insatisfeitas com as candidaturas dos seus partidos, sejam do PSD, sejam do PS. Já tinha dito há meses atrás que queria terminar a minha vida política. Ainda assim, achei que devia ponderar o assunto", começou por explicar o autarca.

Rui Moreira indica depois que há o risco de uma "candidatura muito personalizada" poder vir a "fraturar o centro e centro direito", podendo levar a que "candidaturas anti-sistema cheguem a uma segunda volta ou à Presidência da República".

"Neste momento, isso não seria entendível. Percebi também que não houve um grande entusiasmo. Havia muita simpatia das pessoas, mas sinceramente, não houve dos comentadores mais importantes, ou também das elites, muita simpatia. Foi uma decisão normal que tomei", afirmou.

Para já, estão anunciadas as candidaturas de Luís Marques Mendes, pelo PSD, António José Seguro, o almirante Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, pela Iniciativa Liberal, Catarina Martins, pelo Bloco de Esquerda, António Filipe, pela CDU e Joana Amaral Dias, pelo ADN.