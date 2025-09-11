Sondagem coloca Chega à frente de AD e PS, mas os três em empate técnico

Pela primeira vez, o Chega lidera as intenções de voto numa sondagem para as legislativas. No barómetro da Aximage para o Diário de Notícias, o partido de André Ventura surge com 26,8%, enquanto a AD consegue 25,9% e o PS 23,6%.

A sondagem, que teve 570 inquiridos entre os dias 2 e 5 de setembro de 2025, é a primeira realizada desde os incêndios de agosto. A margem de erro do estudo é de +/- 4,1%, o que coloca Chega, AD e PS em empate técnico.

No barómetro, o Chega sobe quatro pontos percentuais em relação ao resultado nas legislativas de maio de 2025, enquanto a coligação de PSD e CDS cai mais de cinco pontos e o PS permanece praticamente igual.

Ainda na sondagem da Aximage para o Diário de Notícias, o Livre, com 6,5%, surge à frente da Iniciativa Liberal, que tem 6,2% das intenções de voto, enquanto CDU tem 3,1%, o Bloco de Esquerda 2,4% e o PAN 1,7%.

Entre os inquiridos, apenas 4,9% disseram estar indecisos se novas eleições legislativas acontecessem hoje.

Sondagem das Sondagens: AD ainda lidera, Chega aproxima-se

Com esta sondagem, e dada a falta de barómetros desde as legislativas de maio - só foram conhecidos quatro nos últimos quatro meses - o Chega aproxima-se do empate técnico com a AD.

O partido de André Ventura tem agora 23,6% das intenções de voto no agregador de sondagens da Renascença, enquanto a coligação de PSD e CDS junta 28,2% das intenções de voto - cerca de cinco pontos de diferença.

Ainda assim, o PS surge à frente do Chega, com 24,1%, e está em empate técnico com a AD.

Mais atrás surge a Iniciativa Liberal, com 6,8% das intenções de voto nas últimas sondagens e o Livre, com 6,6% das intenções de voto. A CDU tem 2,7%, o Bloco de Esquerda 2,5% e o PAN 2%.