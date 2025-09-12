Menu
5 de Outubro em plena campanha. Cerimónia não vai ter discursos

12 set, 2025 - 15:18 • Lusa

De acordo com o Presidente da República haverá apenas o içar da bandeira e o hino nacional na cerimónia. Já em 2019 a cerimónia que assinala a Implantação da República não teve discursos políticos.

O Presidente da República indicou esta sexta-feira que a cerimónia deste ano do 5 de outubro não vai ter discursos, só o içar da bandeira, devido à campanha para as eleições autárquicas, que se realizam em 12 de outubro.

Em declarações aos jornalistas após ter almoçado num restaurante português em Berlim, onde se encontra numa visita oficial, Marcelo Rebelo de Sousa frisou que este ano, devido à campanha eleitoral autárquica, haverá apenas o içar da bandeira e o hino nacional na cerimónia que se realiza anualmente em 5 de outubro na Praça do Município, em Lisboa, para comemorar a implantação da República.

É "para evitar, de qualquer maneira, que em pleno período de campanha eleitoral, na ponta final da campanha, a uma semana das eleições, se possa dizer que qualquer coisa que suceda tenha a ver com a campanha eleitoral", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Presidente da República frisou que, nessa cerimónia, estarão presentes os representantes dos órgãos de soberania, designadamente o Governo, a Assembleia da República, os tribunais e os autarcas de Lisboa (Câmara Municipal e Assembleia Municipal).

Marcelo Rebelo de Sousa observou ainda que não é a primeira vez que não haverá discursos na cerimónia do 5 de outubro. A última foi em 2019, em que não houve igualmente discursos por realizar-se numa altura de campanha para as eleições legislativas.

