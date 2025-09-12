André Ventura e as presidenciais: "Se entenderem que devo ir, aqui estarei"

André Ventura anunciou esta sexta-feira que vai apresentar uma recandidatura à presidência do Chega. Quanto à Presidência da República, deixou a decisão nas mãos do conselho nacional do partido: “Se quiserem e entenderem que devo ir, aqui estarei”.

No discurso de abertura da reunião do Chega, no Fórum Lisboa, André Ventura abriu a porta a uma candidatura às eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, apesar de achar "um mau sinal para o país que o líder da oposição seja candidato a Belém".

"Não acho que o líder da oposição deva ser candidato, mas temos que ter uma candidatura vencedora", declarou o líder do Chega, perante os apoiantes do partido.

“Se quiserem e entenderem que devo ir, aqui estarei. Se entenderem que outro ou outra deve ser candidato, aqui estarei”, sublinhou André Ventura.

O deputado considera que o partido tem que apresentar uma candidatura vencedora, porque as eleições presidenciais de janeiro de 2026 "representam para o Chega um desafio acrescido e um desafio para a democracia".

Enquanto o Chega escolhe um nome, André Ventura diz já que o partido não pode apoiar Gouveia e Melo, que "passa dias a insultar-nos", Marques Mendes ou António José Seguro.





[em atualização]



