Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

António Araújo desiste de candidatura à Câmara do Porto após chumbo do TC

12 set, 2025 - 21:41 • Lusa

Tribunal Constitucional considera que candidato independente não apresentou as assinaturas necessárias.

A+ / A-

A candidatura de António Araújo à Câmara do Porto confirmou que não vai participar nas eleições autárquicas depois do chumbo do Tribunal Constitucional (TC) aos recursos apresentados, invocando número insuficiente de assinaturas.

Em comunicado enviado à Lusa, o Movimento "António Araújo - Fazemos das Tripas Coração" reagiu à decisão conhecida ao final da tarde desta sexta-feira, assegurando terem entregue "muito mais que o número mínimo de assinaturas exigido (4.000)", sublinhando que "tendo sido vedada a recontagem, a última esperança residia na total imparcialidade do Tribunal Constitucional".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Lamentavelmente, este órgão indeferiu o nosso recurso, o que, sendo o último reduto na defesa e cumprimento da lei, significa que não poderemos continuar com a nossa candidatura à Câmara Municipal nem à Assembleia Municipal do Porto", lê-se no comunicado.

No acórdão do Tribunal Constitucional a que a Lusa teve acesso lê-se: "Nestes termos, e por todos os fundamentos expostos, decide julgar-se improcedentes todos os recursos, assim se confirmando a decisão de rejeição das candidaturas apresentadas pelo Grupo de Cidadãos Eleitores designado por "António Araújo - Fazer das tripas coração".

António Araújo quer túnel subaquático entre Porto e Gaia para aliviar trânsito

Autárquicas 2025

António Araújo quer túnel subaquático entre Porto e Gaia para aliviar trânsito

O candidato independente à Câmara do Porto quer di(...)

A decisão decorre da tomada em primeira instância, a 26 de agosto, pelo Tribunal da Relação do Porto que rejeitou a candidatura apresentada invocando, segundo o acórdão, que das 4.000 assinaturas necessárias, foram apenas apresentadas 1.800.

Ao longo deste processo, continua a nota de imprensa, a "nossa candidatura sofreu as mais diversas pressões para não avançar, tanto pelos candidatos das diferentes forças partidárias, como por meros ajudantes de campo que, de forma insistente, tentavam "comprar" a nossa desistência".

Na reação, o movimento afirma "não querer acreditar que a justiça sofra destes tipos de pressão", e acrescenta que "teme que a dificuldade acrescida que todos os movimentos independentes possuem para conseguirem apresentar uma candidatura, não sejam mais que obstáculos determinados - legislativamente - pelos partidos políticos que temem a ascensão de grupos de cidadãos ativos".

"Lembramos que esta era a única candidatura verdadeiramente independente que, ao contrário de outros pseudo-independentes, nunca cedeu as insistentes tentativas de apoio, feitas por dois grandes partidos políticos", continua a reação do movimento, que se reafirma ter "nascido do espírito apartidário, liberal e inovador que tão bem caracteriza o portuense".

E prossegue: "podem contar com o permanente escrutínio e apresentação de soluções para a cidade que é de todos, o Porto. Apesar de tudo, e dos tantos que não o querem, vamos continuar a fazer das tripas coração pela Invicta!".

Concorrem à Câmara Municipal do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU - coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro - coligação NC/PPM), Pedro Duarte (PSD/IL/CDS-PP), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (movimento independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (Partido Liberal Social).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou