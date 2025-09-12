Elevador da Glória. Moedas não quer “especular”, mas decisões tomadas há seis anos “podem ter tido influência”

O Presidente da Câmara de Lisboa não quer conclusões precipitadas sobre as investigações ao que aconteceu no Elevador da Glória. Carlos Moedas, questionado pelos jornalistas sobre uma notícia do Expresso — o jornal escreve que a mudança para um cabo com núcleo de plástico poderá estar na origem do acidente — pede que se aguarde pelo resultado das investigações.

"Uma decisão tomada há 6 anos pode ter tido impacto, mas eu não quero especular", disse o autarca. Segundo Moedas, "os dados novos têm a ver com uma mudança de cabo há 6 anos, e isso mostra a importância da investigação, que tem de olhar para a linha do tempo, mas houve muitas informações que vieram a público e que não foram verificadas", disse, reforçando que a "mudança do tipo de cabo vai ter de ser investigada".

Antes disso, o presidente da Câmara de Lisboa enalteceu a resposta dada pela Polícia Municipal no acidente da semana passada no elevador da Glória, reiterando a necessidade de mais efetivos.

Carlos Moedas falava na Praça do Município, na cerimónia que assinala os 134 anos da Polícia Municipal de Lisboa.

"É o dia de valorizar a vossa entrega. Porque ser polícia municipal é entregar-se ao perigo. Foi isto que eu vi a semana passada, no trágico acidente do Ascensor da Glória. Vi que em poucos minutos a Polícia Municipal já estava no local, vi os agentes da Polícia Municipal ao lado dos bombeiros, da Proteção Civil, dos médicos", disse o autarca.

Segundo Carlos Moedas, foi "graças às forças de segurança de Lisboa" que se conseguiram salvar vidas.

"Estive em todos os lugares em que um presidente de Câmara podia ter estado. Fiz tudo o estava ao meu alcance. Lisboa respondeu com liderança, coordenação. Por isso sei que nunca será possível agradecer-vos o suficiente. O país inteiro viu que foram autênticos heróis", reconheceu.

O social-democrata sublinhou também a importância de valorizar a polícia "nos momentos em que ninguém vê" e lembrou que tem defendido mudanças legislativas para que esta força possa ter mais competências e efetuar detenções de suspeitos.

"E é por isso que tenho insistido, sem descanso, junto do Governo: Lisboa precisa de mais polícia municipal, de mais videovigilância, de guardas-noturnos. É a segurança da cidade que está em causa", frisou o autarca, que se recandidata nas eleições de outubro.

O elevador da Glória, sob gestão da Carris (sob a tutela do município), descarrilou no dia 03 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.