Governo assume "inexatidão" e corrige resolução sobre primeiras eleições livres

12 set, 2025 - 19:36 • Diogo Camilo

Na retificação, a Secretaria-Geral do Governo muda apenas uma palavra: refere que em abril de 1976 se realizaram "as primeiras eleições legislativas livres", ignorando as eleições para a Assembleia Constituinte de 1975.

A+ / A-

O Governo corrigiu a informação de que as legislativas de 25 de abril de 1976 tinham sido as "primeiras eleições livres e democráticas em Portugal", assumindo que cometeu uma "inexatidão", mas continuando a ignorar as eleições de 1975 como legislativas.

O erro constava da resolução de enquadramento das comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro, ignorando as eleições para a Assembleia Constituinte de 1975, as primeiras desde a revolução do 25 de Abril e o sufrágio com maior participação de sempre em Portugal.

Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 132-A/2025, o Governo referia que “foi possível realizar em 25 de abril de 1976 as primeiras eleições livres e democráticas em Portugal”.

Assumindo a "inexatidão", o Governo mudou apenas uma palavra no novo texto: "foi possível realizar em 25 de abril de 1976 as primeiras eleições legislativas livres e democráticas em Portugal".

O erro histórico foi contestado por dois professores, Filipa Raimundo do ISCTE e João Cancela da Nova FCSH num artigo de opinião no jornal do Público, que recordam que as eleições em 1975 foram “genuinamente livres, competitivas e plurais”, mobilizando mais de 5,7 milhões de eleitores e sendo amplamente reconhecidas como tal, tanto em Portugal como internacionalmente.

No novo texto, o Governo indica que as eleições de 1975 não foram legislativas, ainda que tenham servido para eleger os 250 deputados da Assembleia Constituinte, que vieram a eleger a Constituição em 1976.

