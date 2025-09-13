Carneiro coloca PS no “justo equilíbrio” da esquerda e proíbe acordos com o Chega

Aí está a nova versão do “não passarão” que António Costa ensaiou num debate com André Ventura para as legislativas de 2022. José Luís Carneiro proíbe quaisquer acordos autárquicos do PS com o Chega, admitindo mesmo que na noite eleitoral de 12 de outubro o partido possa falhar maiorias.

No encerramento da convenção autárquica, que decorreu, este sábado, em Coimbra, o secretário-geral do PS garantiu que os eleitores “podem confiar” nos candidatos do partido e mesmo os que “não consigam alcançar as maiorias que desejavam”, esses “nunca se colocarão do lado daqueles que querem atacar a democracia e que querem atacar o Estado de Direito Democrático”. Carneiro não nomeia o Chega ou o nome do líder deste partido, mas deixa a garantia aos que” infelizmente, já se deixaram confundir, têm-se deixado confundir”.

O secretário-geral do PS mimetiza assim o discurso do presidente do partido, Carlos César, que no discurso de abertura da convenção autárquica já tinha pedido autarcas que sejam “exemplos de honestidade” contra o que considera ser a “jogatana e os desmandos perigosos” do Chega.

“Nós estamos cá”, diz Carneiro numa espécie de “nós contra eles”, garantindo que os socialistas serão o “justo equilíbrio” de esquerda face ao Chega. Aos candidatos autárquicos, o líder do PS pede “atitudes e comportamentos exemplares” e uma “cultura de transparência” e de “diálogo” com as oposições.

Carneiro assume-se como “futuro primeiro-ministro” e quer mudar lei das finanças locais

Numa plateia cheia de autarcas e candidatos autárquicos, presentes no claustro do Convento de São Francisco, em Coimbra, José Luís Carneiro assumiu-se como “futuro” primeiro-ministro e prometeu fazer aprovar uma nova lei das finanças locais, que garanta que os municípios portugueses “se aproximam mais dos municípios europeus em termos de participação na receita do Estado”.

O líder socialista quer ainda que a mexida na lei de finanças locais crie “maiores condições de coesão na distribuição de recursos de todo o país”. Para Carneiro, é preciso “introduzir fatores de coesão para garantir que a distribuição se faz de forma mais justa, mais equitativa” para evitar ter um país a “várias velocidades”.

Carneiro assume outro compromisso que é o de fazer aprovar uma nova lei eleitoral para as autarquias locais que “seja capaz de dar maior eficácia aos poderes municipais na resposta aos cidadãos” e que garanta a “estabilidade” dos executivos.

A terceira intenção de alteração legislativa anunciada pelo líder do PS é a de renovar o estatuto dos eleitos locais para que nas freguesias e nos municípios, os autarcas “tenham condições para responder” com proximidade aos munícipes e fregueses.