Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

CONVENÇÃO AUTÁRQUICA PS

Carneiro coloca PS no “justo equilíbrio” da esquerda e proíbe acordos com o Chega

13 set, 2025 - 14:50 • Susana Madureira Martins

O líder do PS anunciou intenção de alterar a lei de finanças locais e uma nova lei para as autarquias.

A+ / A-

Aí está a nova versão do “não passarão” que António Costa ensaiou num debate com André Ventura para as legislativas de 2022. José Luís Carneiro proíbe quaisquer acordos autárquicos do PS com o Chega, admitindo mesmo que na noite eleitoral de 12 de outubro o partido possa falhar maiorias.

No encerramento da convenção autárquica, que decorreu, este sábado, em Coimbra, o secretário-geral do PS garantiu que os eleitores “podem confiar” nos candidatos do partido e mesmo os que “não consigam alcançar as maiorias que desejavam”, esses “nunca se colocarão do lado daqueles que querem atacar a democracia e que querem atacar o Estado de Direito Democrático”. Carneiro não nomeia o Chega ou o nome do líder deste partido, mas deixa a garantia aos que” infelizmente, já se deixaram confundir, têm-se deixado confundir”.

O secretário-geral do PS mimetiza assim o discurso do presidente do partido, Carlos César, que no discurso de abertura da convenção autárquica já tinha pedido autarcas que sejam “exemplos de honestidade” contra o que considera ser a “jogatana e os desmandos perigosos” do Chega.

“Nós estamos cá”, diz Carneiro numa espécie de “nós contra eles”, garantindo que os socialistas serão o “justo equilíbrio” de esquerda face ao Chega. Aos candidatos autárquicos, o líder do PS pede “atitudes e comportamentos exemplares” e uma “cultura de transparência” e de “diálogo” com as oposições.

Carneiro assume-se como “futuro primeiro-ministro” e quer mudar lei das finanças locais

Numa plateia cheia de autarcas e candidatos autárquicos, presentes no claustro do Convento de São Francisco, em Coimbra, José Luís Carneiro assumiu-se como “futuro” primeiro-ministro e prometeu fazer aprovar uma nova lei das finanças locais, que garanta que os municípios portugueses “se aproximam mais dos municípios europeus em termos de participação na receita do Estado”.

O líder socialista quer ainda que a mexida na lei de finanças locais crie “maiores condições de coesão na distribuição de recursos de todo o país”. Para Carneiro, é preciso “introduzir fatores de coesão para garantir que a distribuição se faz de forma mais justa, mais equitativa” para evitar ter um país a “várias velocidades”.

Carneiro assume outro compromisso que é o de fazer aprovar uma nova lei eleitoral para as autarquias locais que “seja capaz de dar maior eficácia aos poderes municipais na resposta aos cidadãos” e que garanta a “estabilidade” dos executivos.

A terceira intenção de alteração legislativa anunciada pelo líder do PS é a de renovar o estatuto dos eleitos locais para que nas freguesias e nos municípios, os autarcas “tenham condições para responder” com proximidade aos munícipes e fregueses.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou