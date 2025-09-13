Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 13 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Carneiro sobre as Autárquicas: “Temos o objetivo de sermos o primeiro partido com mais votos"

13 set, 2025 - 12:00 • Redação com Lusa

Secretário-geral do PS na Convenção Autárquica que marca a o regresso ao trabalho, pós-férias.

A+ / A-

O secretário-geral do PS assumiu este sábado o objetivo de, nas autárquicas, ser “o primeiro partido com mais votos no país”, questionando o ‘timing’ de uma sondagem que põe o Chega em primeiro lugar quando não há legislativas à vista.

“Nas autarquias temos o objetivo de sermos o primeiro partido com mais votos no país, mas os portugueses ditarão aquilo que entendem em relação ao futuro do enquadramento e da arquitetura do sistema político português”, respondeu aos jornalistas José Luís Carneiro à chegada à Convenção Autárquica Nacional do PS, que decorre em Coimbra e que assinala a rentrée do partido.

O líder do PS disse ter “convicções realistas” e reiterou que o objetivo é ganhar “o maior número de câmaras, o maior número de freguesias e o maior número de assembleias municipais”.

Questionado sobre a manutenção do objetivo tendo em conta uma sondagem recente que dá o Chega em primeiro lugar, Carneiro começou por sublinhar o “apreço imenso” pelo trabalho dos jornalistas, “contrariamente a outros que atacam” trabalho da comunicação social.

“E porque tenho um grande respeito pelo vosso trabalho, devolvo com uma pergunta. Não acha estranho que, tendo eleições autárquicas, tendo a seguir eleições presidenciais, o mais certo seria avaliar quem está melhor posicionado para as eleições autárquicas ou para as eleições presidenciais. Não há, que eu saiba, eleições legislativas à vista”, apontou.

Questionando o ‘timing’ desta sondagem, o secretário-geral do PS referiu que nos estudos de opinião que o PS dispõe “o Chega aparece sempre em terceiro lugar”.

“Compreendi como uma tentativa de levar a que haja um candidato putativo que possa desistir dos seus objetivos eleitorais para as presidenciais, para que os votos na direita se possam concentrar num dos candidatos”, respondeu, quando interrogado sobre qual entendia que era o motivo deste estudo de opinião nesta fase.

José Luís Carneiro defendeu ainda que "as autarquias são fundamentais” para concretizar a visão do partido do país.

"As autarquias são fundamentais para concretizarmos a nossa visão do país. A nossa visão do país coloca como prioridades as questões da habitação, da saúde, dos transportes e da mobilidade, da educação e da cidadania, a qualidade do espaço público, a segurança, a autoconfiança das comunidades”, afirmou.

Segundo o líder do PS, “o poder local democrático é o coração da democracia portuguesa e o Partido Socialista é o partido do poder local democrático".

"Portanto, o poder local democrático está no coração de todos os socialistas”, enfatizou.

Sobre o compromisso com o qual todos os candidatos socialistas se terão que vincular e que, entre os 12 pontos, impede coligações pós-eleitorais com o Chega, José Luís Carneiro foi questionado sobre a posição assumida numa entrevista recente quando avisou que os candidatos socialistas que façam acordos com eleitos do partido de André Ventura "perderão a confiança política do PS".

"Os compromissos são para honrar e para cumprir, aliás é um compromisso que eles próprios irão subscrever", disse apenas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 13 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou