Carneiro sobre as Autárquicas: “Temos o objetivo de sermos o primeiro partido com mais votos"

O secretário-geral do PS assumiu este sábado o objetivo de, nas autárquicas, ser “o primeiro partido com mais votos no país”, questionando o ‘timing’ de uma sondagem que põe o Chega em primeiro lugar quando não há legislativas à vista.

“Nas autarquias temos o objetivo de sermos o primeiro partido com mais votos no país, mas os portugueses ditarão aquilo que entendem em relação ao futuro do enquadramento e da arquitetura do sistema político português”, respondeu aos jornalistas José Luís Carneiro à chegada à Convenção Autárquica Nacional do PS, que decorre em Coimbra e que assinala a rentrée do partido.

O líder do PS disse ter “convicções realistas” e reiterou que o objetivo é ganhar “o maior número de câmaras, o maior número de freguesias e o maior número de assembleias municipais”.

Questionado sobre a manutenção do objetivo tendo em conta uma sondagem recente que dá o Chega em primeiro lugar, Carneiro começou por sublinhar o “apreço imenso” pelo trabalho dos jornalistas, “contrariamente a outros que atacam” trabalho da comunicação social.

“E porque tenho um grande respeito pelo vosso trabalho, devolvo com uma pergunta. Não acha estranho que, tendo eleições autárquicas, tendo a seguir eleições presidenciais, o mais certo seria avaliar quem está melhor posicionado para as eleições autárquicas ou para as eleições presidenciais. Não há, que eu saiba, eleições legislativas à vista”, apontou.

Questionando o ‘timing’ desta sondagem, o secretário-geral do PS referiu que nos estudos de opinião que o PS dispõe “o Chega aparece sempre em terceiro lugar”.

“Compreendi como uma tentativa de levar a que haja um candidato putativo que possa desistir dos seus objetivos eleitorais para as presidenciais, para que os votos na direita se possam concentrar num dos candidatos”, respondeu, quando interrogado sobre qual entendia que era o motivo deste estudo de opinião nesta fase.

José Luís Carneiro defendeu ainda que "as autarquias são fundamentais” para concretizar a visão do partido do país.

"As autarquias são fundamentais para concretizarmos a nossa visão do país. A nossa visão do país coloca como prioridades as questões da habitação, da saúde, dos transportes e da mobilidade, da educação e da cidadania, a qualidade do espaço público, a segurança, a autoconfiança das comunidades”, afirmou.

Segundo o líder do PS, “o poder local democrático é o coração da democracia portuguesa e o Partido Socialista é o partido do poder local democrático".

"Portanto, o poder local democrático está no coração de todos os socialistas”, enfatizou.

Sobre o compromisso com o qual todos os candidatos socialistas se terão que vincular e que, entre os 12 pontos, impede coligações pós-eleitorais com o Chega, José Luís Carneiro foi questionado sobre a posição assumida numa entrevista recente quando avisou que os candidatos socialistas que façam acordos com eleitos do partido de André Ventura "perderão a confiança política do PS".

"Os compromissos são para honrar e para cumprir, aliás é um compromisso que eles próprios irão subscrever", disse apenas.