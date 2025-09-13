Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Paulo Raimundo diz que subida do "rating" choca com vida difícil dos portugueses

13 set, 2025 - 17:39 • Lusa

A agência de notação financeira Fitch subiu na sexta-feira o "rating" de Portugal de A- para A, com "outlook" (perspetiva) estável, segundo anunciou o Ministério das Finanças.

A+ / A-

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, afirmou hoje que a subida do "rating" de Portugal para A choca com vida difícil de quem trabalha, sublinhando que aquele A só pode ser de aumento do custo de vida e das dificuldades dos portugueses.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em Vila Nova de Famalicão, durante a apresentação dos candidatos da CDU aos órgãos autárquicos locais, Paulo Raimundo ironizou dizendo que até chegou tarde ao evento por causa das grandes manifestações de contentamento que encontrou na rua relacionadas com a subida do "rating".

"É um A de aumentos. De aumentos dos custos dos alimentos, dos custos da eletricidade, das dificuldades de quem trabalha", afirmou.

A agência de notação financeira Fitch subiu na sexta-feira o "rating" de Portugal de A- para A, com "outlook" (perspetiva) estável, segundo anunciou o Ministério das Finanças.

A Fitch apontou vários motivos para subir a classificação de Portugal, como a redução contínua da dívida, uma posição orçamental equilibrada, défices reduzidos a partir de 2026, o aumento das exportações e um crescimento resiliente.

Para a tutela, "esta decisão é mais uma conquista para Portugal e o reconhecimento do trabalho que está a ser feito pelo Governo, pelas famílias e empresas, no sentido de promover o crescimento da economia, garantir o equilíbrio das contas públicas e a redução sustentada da dívida pública".

Paulo Raimundo contrapôs que a realidade é que a vida dos portugueses "está pior", apontando como exemplos as dificuldades no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, o "drama" da habitação e os "salários apertados que não chegam até ao fim do mês".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou