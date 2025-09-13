Ventura apela a "consenso suprapartidário" para melhorar condições dos bombeiros e quer matéria no OE

13 set, 2025 - 16:02 • Lusa
O presidente do Chega desafiou este sábado todas as forças políticas a um "consenso suprapartidário" para melhorar as condições de trabalho dos bombeiros, considerando que esta matéria "tem que estar já no Orçamento" do Estado para 2026.
"Acho que este deve ser um consenso suprapartidário. Isto não deve ter a ver com partidos, deve ter a ver com civismo. E, portanto, queria desafiar os outros líderes a virem aqui também", desafiou André Ventura, que esta manhã se juntou a um grupo de bombeiros voluntários que estão concentrados em frente à Assembleia da República, onde ficarão em vigília até segunda-feira, para reivindicar melhores condições de trabalho.
Interrogado sobre se os apoios aos bombeiros serão exigências do Chega no âmbito da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2026, ou devem ser discutidos fora desse âmbito, Ventura respondeu que "o problema é o tema ter ficado sempre fora do Orçamento".
Bombeiros
A concentração foi organizada por um grupo de 18 b(...)
Contudo, questionado sobre se esta será uma linha vermelha numa eventual negociação da proposta orçamental, Ventura respondeu: "Não é uma questão de ser linha vermelha".
"Eu acho que se houver um mínimo de bom senso entre os políticos, isto é resolvido este ano. Agora, tem que haver esse bom senso e tem que haver essa vontade. Estou em crer que haverá", afirmou.
À pergunta "e se não houver?", Ventura respondeu apenas: "Se não houver, teremos que ir para a luta e nós estaremos ao lado dos bombeiros".
O partido agendou para o próximo dia 25 um debate no parlamento sobre o combate aos incêndios e as condições de trabalho dos bombeiros, exigindo, por exemplo, o aumento para cinco euros por hora do valor da compensação para os bombeiros voluntários.