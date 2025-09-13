Ventura apela a "consenso suprapartidário" para melhorar condições dos bombeiros e quer matéria no OE

O presidente do Chega desafiou este sábado todas as forças políticas a um "consenso suprapartidário" para melhorar as condições de trabalho dos bombeiros, considerando que esta matéria "tem que estar já no Orçamento" do Estado para 2026.

"Acho que este deve ser um consenso suprapartidário. Isto não deve ter a ver com partidos, deve ter a ver com civismo. E, portanto, queria desafiar os outros líderes a virem aqui também", desafiou André Ventura, que esta manhã se juntou a um grupo de bombeiros voluntários que estão concentrados em frente à Assembleia da República, onde ficarão em vigília até segunda-feira, para reivindicar melhores condições de trabalho.

Interrogado sobre se os apoios aos bombeiros serão exigências do Chega no âmbito da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2026, ou devem ser discutidos fora desse âmbito, Ventura respondeu que "o problema é o tema ter ficado sempre fora do Orçamento".