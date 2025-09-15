Menu
  • 15 set, 2025
Popularidade de Marcelo em queda, só dois ministros com nota positiva

15 set, 2025 - 17:15 • Ricardo Vieira

A ministra da Saúde, Ana Paula Santos, é a mais impopular do Governo, indica barómetro.

A popularidade do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está em queda e só dois ministros têm nota positiva, indica o barómetro Aximage para o Diário de Notícias, divulgado esta segunda-feira.

A poucos meses de terminar o segundo e último mandato em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa regista 54% de opiniões negativas e 37% de positivas, um saldo negativo de 17%.

Entre os inquiridos, 32% consideram que o Presidente esteve mal, 22% muito mal, contra 31% que acham bem a prestação de Marcelo e 6% muito bem. 9% não sabem ou não respondem.

A popularidade do chefe de Estado caiu nos últimos meses. No anterior barómetro Aximage para o Diário de Notícias de abril, tinha recebido 48% de opiniões positivas e 41% de negativas.

Ministra da Saúde é a mais impopular

Ainda de acordo com o mesmo barómetro, só dois ministros do atual Governo alcançam nota positiva entre os inquiridos: ambos registam 41% de avaliações positivas e 40% de negativas, ainda assim, um registo pior em comparação a abril.

Com mais um verão difícil no Serviço Nacional de Saúde (SNS), a ministra com pior registo continua a ser Ana Paula Martins, da Saúde, com 65% de avaliações negativas e 22% de positivas.

Na cauda do ranking de popularidade seguem, também, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral (saldo negativo de 29%), e o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz (24%).

O barómetro Aximage para o Diário de Notícias foi realizado entre os dias 2 e 5 de setembro. Foram realizadas 570 entrevistas com uma taxa de resposta de 85,59%, e a margem de erro é de mais, ou menos, 4,1%.

