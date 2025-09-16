“A entrada de Ventura até pode beneficiar a candidatura de Gouveia e Melo”, diz Carlos Carreiras

16 set, 2025 - 17:44 • Manuela Pires
O social-democrata Carlos Carreiras acredita que a entrada de André Ventura na corrida ao Palácio de Belém pode, numa segunda volta, beneficiar o almirante Gouveia e Melo.
Em declarações à Renascença, o autarca de Cascais acredita que a candidatura de André Ventura vai reforçar, numa segunda volta, a votação no antigo chefe do Estado-Maior da Armada,
“Numa análise mais rebuscada até pode facilitar, porque penso que hoje não há grandes dúvidas, de que haverá uma segunda volta e se André Ventura passar à segunda volta, a votação do almirante Gouveia e Melo será reforçada”, diz Carlos Carreiras à Renascença.
O autarca de Cascais já esperava este anúncio de André Ventura porque, para Carlos Carreiras, o líder do Chega “tem de ir a todas”, porque o Chega é um “partido unipessoal”.
“Não me surpreende em nada, primeiro porque André Ventura, não há eleição nenhuma que ele não seja candidato. Até agora não tem havido nenhuma eleição que tenha acontecido, seja para primeiro-ministro, para Presidente da República, que André Ventura não se tenha candidatado e não tenha perdido”, adianta Carreiras.
No final do mês de agosto, e segundo o jornal Público, André Ventura e Gouveia e Melo almoçaram juntos e o patrocinador deste encontro político foi Mário Ferreira, empresário dono da TVI e da CNN e um dos principais financiadores da campanha eleitoral de Gouveia e Melo.
Em 2021, quando André Ventura foi candidato à Presidência da República, era deputado único no parlamento, e conseguiu 11,9 por cento dos votos.
Cinco anos depois, o Chega é a segunda força política no parlamento com 60 deputados eleitos em maio deste ano.
André Ventura junta-se assim a uma fila longa de candidatos que ambicionam passar à segunda volta das presidenciais, que aconteceu apenas em 1986 quando Mário Soares foi eleito depois de ter derrotado Freitas do Amaral que venceu a primeira volta das presidenciais.
Desta vez os possíveis candidatos à segunda volta são Marques Mendes, apoiado pelo PSD, António José Seguro, antigo secretário geral do PS, e Henrique Gouveia e Melo, antigo coordenador da task force para a vacinação contra a Covid-19.