André Ventura é candidato a Presidente da República e cita Sá Carneiro

O líder do Chega, André Ventura, anunciou esta terça-feira a candidatura às eleições para a Presidência da República de janeiro do próximo ano, citou Sá Carneiro, fundador do PSD e disse que assume o risco porque "o país está primeiro".

"Serie candidato às eleições presidenciais de 2026. Serei candidato porque entendo que, nas circunstâncias em que nos condicionaram, não temos outra forma senão derrotar o sistema nestas eleições presidenciais", afirmou André Ventura, numa declaração na sede do Chega, em Lisboa.

O líder do Chega diz que procurou outros nomes para uma candidatura a Belém e revela que "tinha preferido que Passos Coelho fosse candidato", mas "não foi possível" e o "segundo maior partido do país" tinha que apresentar um candidato para disputar a vitória.

André Ventura diz, agora, que avança porque "um político mesmo arriscando sua carreira deve dizer que o país está primeiro".

"A política sem risco é uma chatice"



O deputado citou o fundador do PSD, Francisco Sá Carneiro, para justificar a decisão: “Toda a minha vida política foi feita e continua a ser feita dentro daquilo que Sá Carneiro dizia: ‘A política sem risco é uma chatice'. Saber romper a tempo e tomar decisões, mesmo quando elas contrariam aquilo que uma maioria pensa”.

André Ventura admite que não "desejou estas eleições presidenciais", mas "o país está acima de tudo".

Na sexta-feira passada, André Ventura tinha deixado a decisão nas mãos do conselho nacional do Chega, que esteve reunido em Lisboa. Na ocasião afirmou que um candidato apoiado pelo partido tinha que ser um nome forte para chegar à segunda volta.

Agora, o presidente do partido confirma que vai mesmo avançar com uma candidatura para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém.

André Ventura vai ter como adversários nas eleições presidenciais nomes como Henrique Gouveia e Melo, Marques Mendes, António José Seguro, Cotrim de Figueiredo, António Filipe e Catarina Martins.

O líder do Chega já tinha sido candidato às eleições presidenciais de 2021, tendo ficado em terceiro lugar com quase 12% dos votos.

