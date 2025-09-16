Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

André Ventura é candidato a Presidente da República e cita Sá Carneiro

16 set, 2025 - 17:20 • Ricardo Vieira

Líder do Chega não queria, mas avança com candidatura às eleições presidenciais do próximo ano. "Tinha preferido que Passos Coelho fosse candidato", confessa André Ventura.

A+ / A-

O líder do Chega, André Ventura, anunciou esta terça-feira a candidatura às eleições para a Presidência da República de janeiro do próximo ano, citou Sá Carneiro, fundador do PSD e disse que assume o risco porque "o país está primeiro".

"Serie candidato às eleições presidenciais de 2026. Serei candidato porque entendo que, nas circunstâncias em que nos condicionaram, não temos outra forma senão derrotar o sistema nestas eleições presidenciais", afirmou André Ventura, numa declaração na sede do Chega, em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O líder do Chega diz que procurou outros nomes para uma candidatura a Belém e revela que "tinha preferido que Passos Coelho fosse candidato", mas "não foi possível" e o "segundo maior partido do país" tinha que apresentar um candidato para disputar a vitória.

André Ventura diz, agora, que avança porque "um político mesmo arriscando sua carreira deve dizer que o país está primeiro".

"A política sem risco é uma chatice"

O deputado citou o fundador do PSD, Francisco Sá Carneiro, para justificar a decisão: “Toda a minha vida política foi feita e continua a ser feita dentro daquilo que Sá Carneiro dizia: ‘A política sem risco é uma chatice'. Saber romper a tempo e tomar decisões, mesmo quando elas contrariam aquilo que uma maioria pensa”.

André Ventura admite que não "desejou estas eleições presidenciais", mas "o país está acima de tudo".

Na sexta-feira passada, André Ventura tinha deixado a decisão nas mãos do conselho nacional do Chega, que esteve reunido em Lisboa. Na ocasião afirmou que um candidato apoiado pelo partido tinha que ser um nome forte para chegar à segunda volta.

Agora, o presidente do partido confirma que vai mesmo avançar com uma candidatura para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém.

André Ventura vai ter como adversários nas eleições presidenciais nomes como Henrique Gouveia e Melo, Marques Mendes, António José Seguro, Cotrim de Figueiredo, António Filipe e Catarina Martins.

O líder do Chega já tinha sido candidato às eleições presidenciais de 2021, tendo ficado em terceiro lugar com quase 12% dos votos.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou