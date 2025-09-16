André Ventura é candidato a Presidente da República e cita Sá Carneiro

O líder do Chega, André Ventura, anunciou esta terça-feira a candidatura às eleições para a Presidência da República de janeiro do próximo ano, citou Sá Carneiro, fundador do PSD e disse que assume o risco porque "o país está primeiro".

Na sexta-feira passada, André Ventura tinha deixado a decisão nas mãos do conselho nacional do Chega, que esteve reunido em Lisboa. Na ocasião afirmou que um candidato apoiado pelo partido tinha que ser um nome forte para chegar à segunda volta.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Agora, o presidente do partido confirma que vai mesmo avançar com uma candidatura para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém.

André Ventura vai ter como adversários nas eleições presidenciais nomes como Henrique Gouveia e Melo, Marques Mendes, António José Seguro, Cotrim de Figueiredo, António Filipe e Catarina Martins.

O líder do Chega já tinha sido candidato às eleições presidenciais de 2021, tendo ficado em terceiro lugar com quase 12% dos votos.

[em atualização]