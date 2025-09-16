Balsemão admite que "não vai ser fácil" mas acredita na vitória de Marques Mendes

O antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão manifestou hoje confiança numa vitória de Luís Marques Mendes nas eleições presidenciais mas avisou que "não vai ser fácil", com "candidatos para todos os gostos" e "saturação de eleições muito próximas".

"Não vai ser fácil a missão que temos pela frente, com eleições autárquicas pelo caminho, a diversidade de candidatos à Presidência da República para todos os gostos e uma população ainda ferida pela calamidade dos incêndios e o brutal acidente em Lisboa com as dolorosas consequências que todos lamentamos", avisou o histórico fundador do PSD numa mensagem dirigida aos membros da Comissão Política da candidatura presidencial de Marques Mendes, à qual a Lusa teve acesso. .

A mensagem de Pinto Balsemão será hoje lida numa reunião da Comissão Política da candidatura presidencial de Marques Mendes, num hotel em Lisboa, que decorrerá à porta fechada. .

Balsemão, que não esteve presente por "motivos de saúde", advertiu nessa mensagem para a "saturação de eleições muito próximas" e o "prolongamento de querelas maldosas provocadas e aproveitadas por interesses políticos obscenos que se alimentam das desgraças alheias", que podem levar "à descrença no valor do voto, à queda no desânimo e cedência à abstenção".

"Mas é nestes momentos que os ânimos da militância têm que vir ao de cima, ganhar pulso e cerrar fileiras à volta do candidato para fazer passar a mensagem de esperança num futuro melhor, com o doutor Luís Marques Mendes na Presidência da República. Vamos em frente!", apelou. .

No início da mensagem, Balsemão destacou que a comissão política da candidatura é constituída por "personalidades representativas de vários setores da sociedade", desde figuras do PSD como António Pinto Leite, Sebastião Bugalho, José Eduardo Martins ou Miguel Poiares Maduro, Diogo Feio do CDS-PP e vários independentes. .

Balsemão argumentou que o número de independentes é uma "prova de que o candidato se expande para além do partido", algo que considerou "indispensável para o exercício do cargo".

"Nem outro quadro seria de esperar dos seus dotes provados de comunicador e da longa experiência política ganha no partido e nos Governos de que fez parte, sem nunca se fechar nos gabinetes", elogiou. .

Balsemão disse sentir-se a prestar "mais um serviço" ao partido que fundou e ao país.

Integram a comissão política de Marques Mendes os sociais-democratas Sebastião Bugalho, José Eduardo Martins, Rita Marques Guedes, Teresa Patrício Gouveia, Carlos Encarnação, Miguel Poiares Maduro, Arlindo Cunha e António Pinto Leite.

Diogo Feio, do CDS-PP, e Francisco Mendes da Silva, (antigo militante centrista, atualmente independente), também participam neste órgão. .

A lista de independentes é composta por André Sampaio, filho do antigo Presidente Jorge Sampaio, Tiago Duarte, David Lopes, Carla Quevedo, José Gomes Mendes, Afonso Reis Cabral, Alberico Fernandes, Raquel Vaz Pinto e João Perestrello. .



