João Ferreira acusa PSD e PS de "aprovação irrestrita de hotéis" em Lisboa

O cabeça de lista da CDU (coligação PCP/PEV) à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas, João Ferreira, acusou PSD e PS de "aprovação irrestrita de hotéis", inclusive em antigo património público, o que contribui para a especulação imobiliária.

"Ninguém vai ouvir da CDU que a Câmara pode, por si só, resolver o problema da habitação em Lisboa. A dimensão e gravidade do problema é tal que exige uma robustez de políticas nacionais, não só em Lisboa, mas no conjunto da área metropolitana", afirmou o comunista João Ferreira.

O cabeça de lista da CDU falava no âmbito do debate, organizado pela SIC, com candidatos à presidência da Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 12 de outubro, que contou também com Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN) e Bruno Mascarenhas (Chega).

Com o compromisso de aumentar a oferta da habitação pública para 20% a longo prazo, a socialista Alexandra Leitão disse que pretende construir "cerca de 4.500 fogos", defendendo que a construção municipal "deve ser acelerada", nomeadamente com os projetos no Alto do Restelo, Marvila e Tapada das Necessidade.

A candidata pela coligação PS/Livre/BE/PAN defendeu que é preciso mobilizar "público, privado e cooperativo", dar uma majoração aos privados que aceitem pôr 20% em arrendamento acessível e aproveitar os imóveis devolutos na cidade.

Carlos Moedas, que se recandidata à presidência da Câmara de Lisboa pela PSD/CDS-PP/IL, disse que a filosofia do PS na Câmara foi "fazer tudo para bloquear" quando eram projetos com privados, dando como exemplos a construção de renda acessível no Parque das Nações e em Benfica.

"Qual era renda?", interpelou Alexandra Leitão, tendo ela mesmo respondido que para um T3 - 1.375 euros, T2 - 1.150 euros e T1 - 900 euros, considerando que estes valores "não são renda acessíveis".

Afirmando que o investimento na habitação durante este mandato "não tem paralelo com o que foi feito anteriormente", contando com 560 milhões de euros, Carlos Moedas destacou a entrega de 2.800 chaves e o apoio a 1.300 famílias no pagamento da renda.

Alexandra Leitão considerou "muito falacioso" o número das 2.800 chaves, porque, destas, "1.274 estavam em construção" quando Carlos Moedas chegou ao executivo, além de que outras são a rotatividade normal nos bairros municipais.