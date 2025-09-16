João Paulo Correia acusa Menezes de deixar Gaia em "ruína financeira" e este aponta obra feita

O candidato do PS à Câmara de Gaia, João Paulo Correia, acusou hoje Luís Filipe Menezes (PSD/CDS-PP/IL) de ter deixado a autarquia em "ruína financeira" após a sua saída em 2013, enquanto este, ironicamente, pediu desculpa pela obra realizada.

"Quero lembrar que a câmara liderada pelo doutor Luís Filipe Menezes ficou em ruína financeira com uma dívida de 300 milhões de euros, processos judiciais de 50 milhões de euros e juros de mora de 2,5 milhões de euros", afirmou o socialista no debate da RTP3 que, esta noite, colocou frente a frente os candidatos à liderança desta autarquia do distrito do Porto. .

Contudo, dos oito candidatos só marcaram presença sete, depois do cabeça de lista do Chega, António Barbosa, ter estado ausente por motivos de saúde. .

Com críticas de parte a parte, João Paulo Correia frisou que quando Eduardo Vítor Rodrigues, eleito pelo PS, sucedeu a Luís Filipe Menezes em 2013 teve, nos primeiros quatro anos, de "recuperar a saúde financeira" da câmara para, depois, financiar e fazer obra. .

Perante esta acusação, Luís Filipe Menezes refutou os números apresentados pelo socialista e pediu desculpa, de forma irónica, pela obra feita e deixada em Vila Nova de Gaia.

"Peço desculpa pelas 4.000 casas construídas aos pobres, peço desculpa pelo saneamento básico que construi, peço desculpa por ter recuperado a costa de mar e dado 20 bandeiras azuis e praias notáveis a Gaia, peço desculpa por ter sido o primeiro concelho do país a ter Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e livros gratuitos para crianças e peço desculpa por ter passado de dois para 10 metros quadrados de espaços verdes", disse, ironicamente. .

O social-democrata, que liderou a autarquia entre 1997 e 2013, referiu que os socialistas não falam "na miséria de transportes" que deixaram ou nas casas que prometeram e não entregaram.

Dizendo estar confiante para as eleições autárquicas de 12 de outubro porque se dedicou muito a Gaia, Luís Filipe Menezes assumiu que "todos têm culpa no passado".

"O doutor Luís Filipe Menezes é mesmo o candidato dos problemas do passado", apontou o ex-secretário de Estado da Juventude. .

Quando confrontado pelos processos judiciais que marcaram os últimos 12 anos do PS à frente dos destinos do concelho, nomeadamente a perda de mandato do agora ex-presidente de câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, e da constituição de arguido do também ex-vice-presidente da câmara, Patrocínio Azevedo, num processo de corrupção, o socialista recusou comentar.

E, reafirmando que não comenta casos judiciais, João Paulo Correia recordou que "há muita obra feita ao longo dos últimos 12 anos", apesar de alguma oposição a ter tentado denegrir.