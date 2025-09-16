Marcelo admite eleições presidenciais a 18 de janeiro por causa do Carnaval

16 set, 2025 - 19:59 • Ricardo Vieira
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admite convocar eleições presidenciais para 18 de janeiro de 2026 e um dos motivos é para uma eventual segunda volta não calhar na altura do Carnaval.
"Estou bastante propenso, mas não queria definir formalmente antes das eleições locais de 12 de outubro, para a data de 18 de janeiro", disse o chefe de Estado aos jornalistas, à margem de um evento em Lisboa.
O Presidente da República aponta duas razões para a possível escolha de 18 de janeiro, "uma mais importante do que a outra".
"O prazo de entrega de candidaturas termina um mês antes e, tradicionalmente, acabou por terminar na véspera de Natal, a 24 de dezembro. Se a data escolhida para as eleições for 25 de janeiro, [prazo de entrega de candidaturas] é no dia de Natal. Ainda é mais complicado a nível burocrático", começa por explicar o chefe de Estado.
Mas Marcelo Rebelo de Sousa apresenta uma segunda razão, "mais importante", para convocar eleições para 18 de janeiro.
"Para o caso de haver segunda volta, o período de tempo que dista entre a primeira e a segunda volta é 21 dias, o que daria a segunda volta no domingo de Carnaval", afirma.
"Não me parece sensato estar a marcar uma segunda volta das presidenciais num domingo de Carnaval, por todas as razões, em termos de abstenção, de participação no voto e até porque não é uma época propriamente que se deva corresponder a uma decisão tão importante", sublinha o Presidente da República.
Marcelo Rebelo de Sousa não comenta o anúncio de André Ventura, de que vai ser candidato a Presidente da República.
"Não me posso pronunciar sobre candidaturas presidenciais", limitou-se a dizer o chefe de Estado.