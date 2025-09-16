Marcelo admite eleições presidenciais a 18 de janeiro por causa do Carnaval

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admite convocar eleições presidenciais para 18 de janeiro de 2026 e um dos motivos é para uma eventual segunda volta não calhar na altura do Carnaval.

"Estou bastante propenso, mas não queria definir formalmente antes das eleições locais de 12 de outubro, para a data de 18 de janeiro", disse o chefe de Estado aos jornalistas, à margem de um evento em Lisboa.

O Presidente da República aponta duas razões para a possível escolha de 18 de janeiro, "uma mais importante do que a outra".

"O prazo de entrega de candidaturas termina um mês antes e, tradicionalmente, acabou por terminar na véspera de Natal, a 24 de dezembro. Se a data escolhida para as eleições for 25 de janeiro, [prazo de entrega de candidaturas] é no dia de Natal. Ainda é mais complicado a nível burocrático", começa por explicar o chefe de Estado.