Montenegro pede "decisões mais rápidas" na Europa

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considera que a União Europeia “não consegue ter velocidade suficiente para executar as próprias decisões”.

Na palestra “Portugal e a União Europeia”, onde participou esta terça-feira, na Universidade Católica, em Lisboa, Montenegro defendeu que “o modelo de governação da Europa também precisa de ser revisitado e alguns dos seus mecanismos, porventura, aproveitados para que as decisões sejam mais rápidas”, referindo como exemplo a não concretização, até ao momento, das ligações energéticas entre a Península Ibérica e o centro da Europa.

No evento, organizado pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, onde discursou diante de uma centena de alunos, o primeiro-ministro voltou a defender que a não concretização do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul é uma “demonstração de fraqueza”.

“Acho, pessoalmente, uma declaração de falhanço e incapacidade que a União Europeia não concretize, por exemplo, o acordo comercial que a União Europeia que demorou 15 anos a negociar com o Mercosul. Acho isso uma demonstração escandalosa de incapacidade de realização, de demonstração de força”, disse.

Portugal, uma economia com "pouco paralelo na Europa"

Na sessão, que contou com breves intervenções de Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica, e de José Manuel Durão Barroso, diretor do Centro de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Políticos e antigo presidente da Comissão Europeia, Luís Montenegro defendeu, ainda, que “sem criação de riqueza” a “dignidade das pessoas, a felicidade de cada ser humano (…) para prosseguir os seus projetos e sonhos (…) fica altamente prejudicada”.

“Só conseguiremos ser socialmente impactantes na vida das pessoas e só conseguiremos ter a força suficiente para projetar os nossos valores – o valor da paz, o valor do respeito pelos direitos das pessoas, pela dignidade das pessoas – se tivermos uma economia com pujança suficiente para criar a riqueza que permite ter os instrumentos que fazem vencer a possibilidade de estes valores serem preponderantes”, disse, sublinhando que a Europa “tem tido dificuldades acrescidas de firmar um desenvolvimento económico pujante” e “por via disso tem perdido importância política”.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro defendeu, ainda, que a situação de Portugal “tem muito pouco paralelo na Europa” e referiu que a “economia cresce mais do que a média da União Europeia”, com “superávits sucessivos ao nível das contas públicas”.

“Haverá dois, três países com uma situação parecida com a nossa, mas melhor duvido que haja algum”, disse, referindo que em Portugal “há um contexto de oportunidade e de credibilidade” que não se pode desperdiçar.