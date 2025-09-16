Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Política

Montenegro pede "decisões mais rápidas" na Europa

16 set, 2025 - 19:21 • Ana Catarina André

Diante de uma centena de estudantes universitários, o primeiro-ministro voltou a criticar a não concretização do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considera que a União Europeia “não consegue ter velocidade suficiente para executar as próprias decisões”.

Na palestra “Portugal e a União Europeia”, onde participou esta terça-feira, na Universidade Católica, em Lisboa, Montenegro defendeu que “o modelo de governação da Europa também precisa de ser revisitado e alguns dos seus mecanismos, porventura, aproveitados para que as decisões sejam mais rápidas”, referindo como exemplo a não concretização, até ao momento, das ligações energéticas entre a Península Ibérica e o centro da Europa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No evento, organizado pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, onde discursou diante de uma centena de alunos, o primeiro-ministro voltou a defender que a não concretização do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul é uma “demonstração de fraqueza”.

“Acho, pessoalmente, uma declaração de falhanço e incapacidade que a União Europeia não concretize, por exemplo, o acordo comercial que a União Europeia que demorou 15 anos a negociar com o Mercosul. Acho isso uma demonstração escandalosa de incapacidade de realização, de demonstração de força”, disse.

Portugal, uma economia com "pouco paralelo na Europa"

Na sessão, que contou com breves intervenções de Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica, e de José Manuel Durão Barroso, diretor do Centro de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Políticos e antigo presidente da Comissão Europeia, Luís Montenegro defendeu, ainda, que “sem criação de riqueza” a “dignidade das pessoas, a felicidade de cada ser humano (…) para prosseguir os seus projetos e sonhos (…) fica altamente prejudicada”.

“Só conseguiremos ser socialmente impactantes na vida das pessoas e só conseguiremos ter a força suficiente para projetar os nossos valores – o valor da paz, o valor do respeito pelos direitos das pessoas, pela dignidade das pessoas – se tivermos uma economia com pujança suficiente para criar a riqueza que permite ter os instrumentos que fazem vencer a possibilidade de estes valores serem preponderantes”, disse, sublinhando que a Europa “tem tido dificuldades acrescidas de firmar um desenvolvimento económico pujante” e “por via disso tem perdido importância política”.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro defendeu, ainda, que a situação de Portugal “tem muito pouco paralelo na Europa” e referiu que a “economia cresce mais do que a média da União Europeia”, com “superávits sucessivos ao nível das contas públicas”.

“Haverá dois, três países com uma situação parecida com a nossa, mas melhor duvido que haja algum”, disse, referindo que em Portugal “há um contexto de oportunidade e de credibilidade” que não se pode desperdiçar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou