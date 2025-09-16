Montenegro pede "decisões mais rápidas" na Europa

16 set, 2025 - 19:21 • Ana Catarina André
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considera que a União Europeia “não consegue ter velocidade suficiente para executar as próprias decisões”.
Na palestra “Portugal e a União Europeia”, onde participou esta terça-feira, na Universidade Católica, em Lisboa, Montenegro defendeu que “o modelo de governação da Europa também precisa de ser revisitado e alguns dos seus mecanismos, porventura, aproveitados para que as decisões sejam mais rápidas”, referindo como exemplo a não concretização, até ao momento, das ligações energéticas entre a Península Ibérica e o centro da Europa.
No evento, organizado pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, onde discursou diante de uma centena de alunos, o primeiro-ministro voltou a defender que a não concretização do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul é uma “demonstração de fraqueza”.
“Acho, pessoalmente, uma declaração de falhanço e incapacidade que a União Europeia não concretize, por exemplo, o acordo comercial que a União Europeia que demorou 15 anos a negociar com o Mercosul. Acho isso uma demonstração escandalosa de incapacidade de realização, de demonstração de força”, disse.
Na sessão, que contou com breves intervenções de Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica, e de José Manuel Durão Barroso, diretor do Centro de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Políticos e antigo presidente da Comissão Europeia, Luís Montenegro defendeu, ainda, que “sem criação de riqueza” a “dignidade das pessoas, a felicidade de cada ser humano (…) para prosseguir os seus projetos e sonhos (…) fica altamente prejudicada”.
“Só conseguiremos ser socialmente impactantes na vida das pessoas e só conseguiremos ter a força suficiente para projetar os nossos valores – o valor da paz, o valor do respeito pelos direitos das pessoas, pela dignidade das pessoas – se tivermos uma economia com pujança suficiente para criar a riqueza que permite ter os instrumentos que fazem vencer a possibilidade de estes valores serem preponderantes”, disse, sublinhando que a Europa “tem tido dificuldades acrescidas de firmar um desenvolvimento económico pujante” e “por via disso tem perdido importância política”.
Na sua intervenção, o primeiro-ministro defendeu, ainda, que a situação de Portugal “tem muito pouco paralelo na Europa” e referiu que a “economia cresce mais do que a média da União Europeia”, com “superávits sucessivos ao nível das contas públicas”.
“Haverá dois, três países com uma situação parecida com a nossa, mas melhor duvido que haja algum”, disse, referindo que em Portugal “há um contexto de oportunidade e de credibilidade” que não se pode desperdiçar.