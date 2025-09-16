Menu
Montenegro reúne-se com Ventura, Leitão e Carneiro para discutir Orçamento do Estado

16 set, 2025 - 18:17 • Manuela Pires

Depois dos encontros no Parlamento com todos os partidos, Luís Montenegro chamou esta quarta-feira à residência oficial de São Bento André Ventura e Mariana Leitão. O secretário-geral do PS será recebido na quinta-feira à tarde.

O Primeiro-Ministro vai reunir-se esta quarta-feira com André Ventura, do Chega, às 17h, e, uma hora depois, tem encontro marcado com Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. A reunião com o secretário-geral do Partido Socialista está agendada para quinta-feira, às 16h30.

Na nota de agenda enviada pelo gabinete do Primeiro-Ministro não é adiantado o tema da reunião, mas as conversas deverão centrar-se na proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2026.

Luís Montenegro volta assim a reunir-se com os líderes destes três partidos, mas, ao contrário do que aconteceu no ano passado, as reuniões com o Chega e a Iniciativa Liberal foram divulgadas à comunicação social.

Depois de o Governo ter reunido, na Assembleia da República, com os partidos com representação parlamentar, onde se abordaram também as linhas mestras da proposta orçamental, desta vez os encontros são entre os líderes dos partidos e o Primeiro-Ministro.

O Chega já fez saber que quer ser o "parceiro preferencial" do Governo nas negociações do Orçamento do Estado. A deputada Rita Matias considerou, à saída do encontro com o Governo no passado dia 3 de Setembro, que o partido "está de portas abertas para o diálogo".

“Estamos atentos e queremos colaborar. André Ventura deixou as portas abertas para uma negociação e esperamos que o Governo, ao contrário do ano passado, perceba que há um parceiro preferencial. Esse parceiro preferencial foi decidido pelos portugueses no dia 18 de maio, ao ter dado uma maioria expressa à direita, uma maioria reforçada também pelo partido Chega”, afirmou Rita Matias aos jornalistas.

Já o líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, saiu do encontro com o Governo no Parlamento com a garantia de que a lei laboral e as alterações à Lei de Bases da Saúde vão ficar de fora do Orçamento para o próximo ano.

"O Governo assumiu algo que para nós é importante: que aspetos de política pública como as alterações à lei laboral ou as alterações ao quadro da Lei de Bases da Saúde ou conexas com o SNS são temas que não irão figurar na proposta de Orçamento e vamos esperar com atenção até 10 de Outubro para ver se este compromisso do Governo se cumpre", disse Eurico Brilhante Dias.

Depois do primeiro encontro com o Governo, Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal, disse não acreditar que a proposta que o Governo vai apresentar vá melhorar a vida dos portugueses.

“Mais uma vez, vamos ter mais um Orçamento do Estado que não vai resolver o problema das pessoas, que não vai contribuir para a melhoria da sua vida”, afirmou Mariana Leitão, acrescentando que a proposta do executivo vai seguir “a mesma linha do ano passado”.

