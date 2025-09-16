Seguro apela à convergência na sua candidatura após anúncio de Ventura

O candidato presidencial António José Seguro defendeu hoje que com a candidatura de André Ventura "as coisas ficam mais claras", apelando a que democratas, humanistas e progressistas convirjam na sua candidatura, que visa unir os portugueses.

"Agora as coisas ficam mais claras e os portugueses sabem o que está em causa. Renovo o apelo a todos os democratas, humanistas e progressistas para que convirjam na minha candidatura. A minha candidatura visa uma mudança em Portugal, unindo os portugueses. Há demasiada divisão, há demasiada separação", respondeu Seguro aos jornalistas, em Braga, após questionado sobre o anúncio da candidatura presidencial do líder do Chega.

O candidato a Presidente da República assumiu ser "contra os muros" e "a favor das pontes".

"Eu estou pela positiva nesta candidatura. Há demasiada divisão na sociedade portuguesa. Precisamos de um Presidente que une, que mobilize em torne de um projeto de esperança. É esse o meu papel", sublinhou o antigo líder do PS.

António José Seguro foi na noite de hoje orador convidado do ciclo de conferências presidenciais promovido pela Associação CIVICUS- Associação de Dinamização Cívica e pela Escola de Economia, Gestão e Ciência Política, da Universidade do Minho, que decorrem na reitoria desta universidade, na cidade de Braga.

O líder do Chega, André Ventura, apresentou-se hoje como o candidato a Presidente da República antissistema, e defendeu que a sua participação nas eleições presidenciais do próximo ano é uma forma de liderar a oposição.

Numa declaração na sede do Chega, sem direito a perguntas, André Ventura apresentou-se como um candidato "em nome do Chega, antissistema e que representa um corte com o domínio dos partidos" e considerou que o antigo almirante Henrique Gouveia e Melo, seu adversário, é um "representante do espaço socialista".

Além da candidatura hoje apresentada de André Ventura, anunciaram candidaturas o ex-líder do PSD Marques Mendes, o ex-militar Gouveia e Melo, o ex-líder do PS António José Seguro, o ex-deputado do PCP António Filipe, a ex-líder do BE Catarina Martins.