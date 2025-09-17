Gouveia e Melo quer unir portugueses: "Sou o único candidato verdadeiramente independente"

“Sou o único candidato verdadeiramente independente” na corrida às eleições presidenciais, afirmou esta quarta-feira Henrique Gouveia e Melo, em entrevista à SIC. O candidato constata que é o único nome "sem ligações partidárias", numa altura em que há, na sua opinião, uma "partidarização" das eleições para a Presidente da República. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Eu não sei se nós estamos a concorrer a umas eleições presidenciais ou a uma segunda volta das legislativas. Há uma partidarização destas presidenciais, cada partido parece que vai entrar com o seu próprio candidato e a mim, parece-me, que não são bem umas eleições presidenciais, mas uma segunda volta das legislativas.”

Gouveia e Melo diz que vai a votos para unir e ser o "tribuno de todos os portugueses", e não para ser um "tribuno de fações, que traz divisionismo". O militar na reserva posiciona-se ao centro do espectro político e confidencia: “Já votei muitas vezes no PS e no PSD”. “Os militantes do PSD não votam no PS e os do PS não votam no PSD. Eu sou como a maioria dos portugueses que votam ao centro. Já votaram umas vezes no PSD e outras vezes no PS. Eu represento esses portugueses. Também já votei muitas vezes no PS, outras vezes no PSD porque me situo nesse centro e espaço político. Não considero que o meu posicionamento seja exatamente do PSD ou do PS.” "Almocei com Ventura..." Nesta entrevista à SIC, Gouveia e Melo diz que não está preocupado nem percebe a candidatura presidencial de André Ventura, líder do Chega. “Saúdo todas as entradas que obedecem aos princípios democráticos, são eleições livres para a presidência. No entanto, o próprio Dr. André Ventura, quando entrou disse claramente que tinha muitas hesitações e queria era ser Governo e primeiro-ministro, e não percebi bem porque é que entrou verdadeiramente nestas presidenciais", afirma o candidato.