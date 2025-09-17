OE2026: Ventura quer menos IRS, aumento do CSI e mais dinheiro para justiça e segurança

André Ventura saiu da residência oficial do primeiro-ministro com a certeza que desta vez está “a ser construído um caminho de responsabilidade” com vista à aprovação do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026). Depois de mais de uma hora de reunião, Ventura disse aos jornalistas que o Chega tem várias matérias que são inegociáveis, como a descida do IRS e o aumento do complemento solidário para idosos. O Chega quer ainda mais verbas para a segurança e a justiça. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“É o caso do aumento do complemento solidário de idosos e da redução e do fim das portagens em algumas zonas do território, e isto tem de estar consagrado no Orçamento. Por outro lado, o Chega, tinha feito uma exigência de descida do IRS para aqueles que ganham menos, e portanto, de descida nos escalões intermédios e mais baixos do IRS”, disse André Ventura.

Em julho, quando o Governo apresentou a proposta de redução do IRS para este ano, chegou a acordo com o Chega para permitir essa descida e garantir já para o Orçamento do Estado para 2026 a aprovação de nova descida. Sendo assim, para a descida de 0,3 pontos entre o segundo e o quinto escalão, se concretizar é preciso que o Orçamento do Estado seja aprovado. "Está a haver um esforço de parte a parte"

André Ventura garante que Luís Montenegro acolheu as propostas, mas diz que ainda é muito cedo para falar de aprovação de Orçamento ou para se chegar a um acordo já nesta primeira reunião. “O primeiro-ministro mostrou abertura para continuarmos a conversar sobre isso”, indicou. “Não era chegar-se a um acordo. Houve um primeiro diálogo, acho que o país pode tranquilizar-se de que este diálogo é positivo, que está a haver um esforço de parte a parte para haver uma construção positiva”, garantiu o líder do Chega.