  Noticiário das 21h
  17 set, 2025
OE2026: Ventura quer menos IRS, aumento do CSI e mais dinheiro para justiça e segurança

17 set, 2025 - 20:11 • Manuela Pires

O líder do Chega reuniu-se com o primeiro-ministro. No final, garantiu que há caminho a fazer e deixou as exigências das quais não abdica sobre o Orçamento do Estado.

André Ventura saiu da residência oficial do primeiro-ministro com a certeza que desta vez está “a ser construído um caminho de responsabilidade” com vista à aprovação do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Depois de mais de uma hora de reunião, Ventura disse aos jornalistas que o Chega tem várias matérias que são inegociáveis, como a descida do IRS e o aumento do complemento solidário para idosos. O Chega quer ainda mais verbas para a segurança e a justiça.

“É o caso do aumento do complemento solidário de idosos e da redução e do fim das portagens em algumas zonas do território, e isto tem de estar consagrado no Orçamento. Por outro lado, o Chega, tinha feito uma exigência de descida do IRS para aqueles que ganham menos, e portanto, de descida nos escalões intermédios e mais baixos do IRS”, disse André Ventura.

Ventura vaiado em manifestação de imigrantes: "Quem vem para Portugal tem de cumprir regras"

Ventura vaiado em manifestação de imigrantes: "Quem vem para Portugal tem de cumprir regras"

Líder do Chega saiu do Parlamento e tentou discurs(...)

Em julho, quando o Governo apresentou a proposta de redução do IRS para este ano, chegou a acordo com o Chega para permitir essa descida e garantir já para o Orçamento do Estado para 2026 a aprovação de nova descida. Sendo assim, para a descida de 0,3 pontos entre o segundo e o quinto escalão, se concretizar é preciso que o Orçamento do Estado seja aprovado.

"Está a haver um esforço de parte a parte"

André Ventura garante que Luís Montenegro acolheu as propostas, mas diz que ainda é muito cedo para falar de aprovação de Orçamento ou para se chegar a um acordo já nesta primeira reunião.

“O primeiro-ministro mostrou abertura para continuarmos a conversar sobre isso”, indicou.

“Não era chegar-se a um acordo. Houve um primeiro diálogo, acho que o país pode tranquilizar-se de que este diálogo é positivo, que está a haver um esforço de parte a parte para haver uma construção positiva”, garantiu o líder do Chega.

OE. Carneiro diz não a "Cavaleiros Orçamentais"

Orçamento do Estado

OE. Carneiro diz não a "Cavaleiros Orçamentais"

O líder do PS esteve reunido com a Confederação Em(...)

Questionado sobre se o Chega aceita que o Governo também dialogue com o PS, André Ventura disse que não faz “birras” e que não lhe cabe a si “dizer com quem é que o PSD deve ou não falar”.

Ventura acrescenta que a questão é saber se o executivo “segue aquilo que uma maioria de direita deu ao país, menos impostos, menos burocracia, combate à corrupção, ou segue aquilo que o PS fez durante sete anos, mais impostos, mais burocracia, mais carga fiscal, menos combate à corrupção”.

“O primeiro-ministro mostrou abertura para continuarmos a conversar sobre isso”, indicou, considerando que “agora há um caminho que tem de ser feito com responsabilidade e ver se os partidos chegam ou não a um entendimento” para evitar uma nova crise política.

