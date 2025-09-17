Partidos repudiam ato "provocador" e "incendiário" de Ventura em manifestação de imigrantes

17 set, 2025 - 21:38 • Lusa
PSD, PS, Livre, PCP e PAN repudiaram o ato "provocador" do líder do Chega, que esta quarta-feira se dirigiu a uma manifestação de imigrantes em frente ao parlamento, com o líder parlamentar socialista a advertir para consequências graves no regime democrático.
Durante uma intervenção no Parlamento, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusou André Ventura de ser “incendiário”.
“Quando decorre um debate sério sobre incêndios, o deputado André Ventura fugiu de mansinho e está lá fora a provocar os imigrantes em Portugal, isto é uma vergonha”, acusou Hugo Soares.
O deputado e dirigente do PSD sublinhou que, se muitos na bancada social-democrata podem considerar que a imigração precisa de ser controlada, nenhum foi perturbar uma “manifestação legítima”.
Já com os microfones desligados, o líder parlamentar do PSD repetiu, por várias vezes: “Incendiário, incendiário”.
O presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, disse estar a ficar cansado do uso indevido de figuras regimentais e ameaçou até interromper os trabalhos, depois de uma primeira hora de debate marcada por constantes desvios ao tema.
“Eu acho que quem é contra a democracia deseja que os trabalhos sejam interrompidos”, avisou, pedindo colaboração e lealdade institucional aos deputados.
Na resposta a Hugo Soares, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, acusou o presidente da bancada do PSD de ter ameaçado fisicamente o deputado Pedro Frazão, numa fase não audível na sala.
Durante o debate parlamentar, o líder do Chega, André Ventura, saiu do plenário com alguns deputados do seu partido e dirigiu-se à frente do edifício, onde se encontravam várias centenas de imigrantes, que se manifestavam de forma pacífica.
O protesto terminou com um momento de muita tensão depois de a comitiva do Chega se ter dirigido ao local. Nessa altura, pessoas que estavam na manifestação dirigiram-se a André Ventura a gritar palavras como "fascista", "racista" e "Portugal é de quem trabalha".
André Ventura disse então: "Querem regras, a lei serve para quem quer cumprir regras. A lei visa pôr regras, não vamos desistir".
"Não só o debate [sobre incêndios] foi contaminado com uma troca de argumentos laterais à discussão central, como no meio do debate tivemos uma cena de provocação que o PS não vai deixar passar em claro. Por muito que nos digam que isto apenas coloca a extrema-direita no centro do debate, a verdade é que este comportamento precisa de um repúdio firme dos democratas", apelou o líder parlamentar do PS, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.
Eurico Brilhante Dias falava no final de um debate no parlamento sobre uma proposta do PS de criação de uma Comissão Técnica Independente para analisar os incêndios deste verão, que acabou por ser aprovada.
O líder parlamentar do PS avisou que "se os democratas não se organizam e não combatem este tipo de atitudes, a sociedade portuguesa está a caminhar para uma confrontação que trará à nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos netos, uma vida muito pior".
"Esta confrontação, mesmo no meio de um debate que era tão importante, foi acintoso, provocador e leva a sociedade portuguesa para um caminho que não é positivo", lamentou.
Brilhante Dias apelou também aos jornalistas para que este ato "não seja reportado como normal", afirmando que os deputados e partidos "não são todos iguais".
Também a líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, acusou André Ventura de "incendiar uma manifestação pacífica" depois de ter "atacado tudo e todos" e "incendiado o debate" em vez de "falar a sério" na discussão sobre a prevenção de incêndios no país.
"Esta contaminação estende-se além do partido de extrema-direita e torna na verdade o diálogo muito difícil de fazer na Assembleia da República e noutros quadrantes", lamentou a deputada.
Isabel Mendes Lopes pediu aos "partidos democráticos" que "rejeitem esta forma de fazer política e se sentem à mesa uns com os outros e com a sociedade civil" para fazer avançar "medidas que mudem efetivamente a vida das pessoas e preparem o país naquilo que verdadeiramente interessa" e travar o processo de "degradação do espaço do diálogo político".
A líder da bancada do PCP, Paula Santos, criticou André Ventura pelo que considerou ser uma "provocação deplorável de quem quer ter espaço mediático", recusando que seja dado ao líder do Chega um uma "expressão mediática que só está a alimentar tudo isto".
Do PAN, a deputada única Inês de Sousa Real repudiou a atitude de Ventura pela participação na manifestação à porta do parlamento e criticou, sem nomear, o comportamento dos partidos que quiseram fazer do debate desta tarde em plenário um "espetáculo mediático", que violou o código de conduta dos deputados e comprometeu da "dignidade dos trabalhos".
"Achamos absolutamente lamentável o achincalhamento que foi feito ao longo deste debate, desviando o tema central do mesmo, que era o combate e a prevenção aos incêndios e uma proposta concreta de uma comissão técnica independente", acrescentou.