Partidos repudiam ato "provocador" e "incendiário" de Ventura em manifestação de imigrantes

PSD, PS, Livre, PCP e PAN repudiaram o ato "provocador" do líder do Chega, que esta quarta-feira se dirigiu a uma manifestação de imigrantes em frente ao parlamento, com o líder parlamentar socialista a advertir para consequências graves no regime democrático. Durante uma intervenção no Parlamento, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusou André Ventura de ser “incendiário”.

“Quando decorre um debate sério sobre incêndios, o deputado André Ventura fugiu de mansinho e está lá fora a provocar os imigrantes em Portugal, isto é uma vergonha”, acusou Hugo Soares. O deputado e dirigente do PSD sublinhou que, se muitos na bancada social-democrata podem considerar que a imigração precisa de ser controlada, nenhum foi perturbar uma “manifestação legítima”. Já com os microfones desligados, o líder parlamentar do PSD repetiu, por várias vezes: “Incendiário, incendiário”.

O presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, disse estar a ficar cansado do uso indevido de figuras regimentais e ameaçou até interromper os trabalhos, depois de uma primeira hora de debate marcada por constantes desvios ao tema. "Eu acho que quem é contra a democracia deseja que os trabalhos sejam interrompidos", avisou, pedindo colaboração e lealdade institucional aos deputados.

Na resposta a Hugo Soares, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, acusou o presidente da bancada do PSD de ter ameaçado fisicamente o deputado Pedro Frazão, numa fase não audível na sala. Durante o debate parlamentar, o líder do Chega, André Ventura, saiu do plenário com alguns deputados do seu partido e dirigiu-se à frente do edifício, onde se encontravam várias centenas de imigrantes, que se manifestavam de forma pacífica. O protesto terminou com um momento de muita tensão depois de a comitiva do Chega se ter dirigido ao local. Nessa altura, pessoas que estavam na manifestação dirigiram-se a André Ventura a gritar palavras como "fascista", "racista" e "Portugal é de quem trabalha". André Ventura disse então: "Querem regras, a lei serve para quem quer cumprir regras. A lei visa pôr regras, não vamos desistir". PS apela ao "repúdio firme dos democratas"

"Não só o debate [sobre incêndios] foi contaminado com uma troca de argumentos laterais à discussão central, como no meio do debate tivemos uma cena de provocação que o PS não vai deixar passar em claro. Por muito que nos digam que isto apenas coloca a extrema-direita no centro do debate, a verdade é que este comportamento precisa de um repúdio firme dos democratas", apelou o líder parlamentar do PS, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.