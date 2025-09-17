Ventura vaiado em manifestação de imigrantes: "Quem vem para Portugal tem de cumprir regras"

Perante a onda de apupos dos manifestantes, o deputado afirmou: “Isto é o que estão habituados nos países deles, que é silenciar os políticos”.

Questionado se a sua presença no protesto poderia ser considerada uma provocação, o líder do Chega respondeu que estava ali “para defender os portugueses”.

“A lei de estrangeiros não serve para atacar ninguém, para ir atrás de ninguém. Serve para dizer que quem vem para Portugal tem de cumprir regras, mas sobretudo têm de cumprir a democracia. Quando estas pessoas não deixam falar e partem para o insulto, não estão a respeitar a democracia”, argumentou André Ventura.

Em declarações aos jornalistas no meio da confusão, o líder do Chega e candidato presidencial afirmou que só quer que os estrangeiros “cumpram regras” em Portugal.

Os ânimos exaltaram-se durante uma manifestação pacífica. André Ventura tentou falar com manifestantes e foi recebido com gritos de “racista, racista” e “fascista”.

Pelas 16h15, André Ventura e outros deputados do partido saíram do Parlamento, acompanhados por alguns seguranças, e caminharam pelo meio do protesto.

O líder do Chega, André Ventura , foi vaiado quando tentava dirigir-se às pessoas que participam numa manifestação de imigrantes , esta quarta-feira à tarde, em frente à Assembleia da República.

André Ventura reforça a necessidade da aprovação da nova lei dos estrangeiros, para “pôr regras num país que está sem regras”. “Não vamos desistir de pôr regras neste país”, sublinhou.

André Ventura deu meia volta e regressou ao Parlamento. Pelo menos desta saída de 15 minutos, ainda trocou algumas palavras amargas com um manifestante: “Eu não sou racista, meu amigo. Você é que devia respeitar Portugal. Deviam respeitar a nossa cultura”.

Mais à frente, um manifestante disse a Ventura: “Aqui não é violência. Ninguém quer violência. Todo o mundo ama essa terra. Eles têm direito de se manifestar, como você tem”.

"Uma deputada referiu-se aos imigrantes como ‘ratos’"



A deputada socialista, Isabel Moreira, cumprimentou alguns manifestantes e, em declarações à SIC Notícias, considerou que André Ventura e os deputados do Chega foram provocar uma reação dos manifestantes.

“Eu não verifiquei excesso nenhum. Excesso é quem trata estas pessoas… uma deputada de um partido referiu-se aos imigrantes como ‘ratos’, é natural que seja provocatório entrar por uma manifestação de imigrantes dentro, isso é que é uma provocação”, argumentou.

Isabel Moreira sublinha que esta manifestação de imigrantes está autorizada e compreende que as pessoas tenham razões para estar descontentes.

“São pessoas que viram todas as audições chumbadas durante o procedimento legislativo da lei da imigração que acabou por ser chumbada no Tribunal Constitucional. É natural que se sintam frustradas, não foram ouvidas”, rematou.

André Ventura e os restantes deputados do Chega regressam ao Parlamento cerca de 15 minutos depois, acompanhados por elementos da PSP.

Os líderes parlamentares do Livre e do PCP também marcaram presença junto dos manifestantes.



A manifestação desta quarta-feira, em frente ao Parlamento, juntou algumas centenas de pessoas, que pedem direitos e "documentos para todos".

A concentração foi promovida pela associação Solidariedade Imigrante.