Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 18 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas

Candidatos ao Porto concordam na crise mas têm diferentes soluções na habitação

18 set, 2025 - 02:27 • Lusa

Dez 10 dos 12 candidatos debateram na Associação Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas.

A+ / A-

Os candidatos à Câmara do Porto concordaram maioritariamente sobre a existência de uma crise na habitação, divergindo nas soluções para a resolver, durante um debate com 10 das 12 listas candidatas que decorreu esta quarta-feira no auditório da AICCOPN.

A primeira a tomar a palavra na sede da Associação Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), num debate organizado pela Ordem dos Arquitetos, foi Catarina Silva Marques, a "número dois" da candidatura do Volt (liderada por Guilherme Alexandre Jorge), defendendo que o Porto deve "seguir o plano de Viena", cidade com 60% de pessoas em habitação pública ou cooperativa, e "focar na recuperação dos fogos que estão devolutos, como no cento da cidade, e construção nas zonas mais periféricas".

Já Filipe Araújo, atual vice-presidente e candidato independente à Câmara do Porto, sugeriu trabalhar com o setor privado e no estímulo a cooperativas, pretendendo criar uma equipa de trabalho ("task force") municipal "para apoio a que, nos próximos quatro anos", seja possível que o setor privado "ajude a ter mais habitação acessível".

Francisco Calheiros, que lidera a lista da CDU à Assembleia Municipal (candidatam Diana Ferreira à Câmara), salientou a necessidade de "uma política urgente e robusta de construção de habitação pública", sendo também "urgente a suspensão total das novas licenças e atribuições de alojamento local e também de novas licenças de unidades hoteleiras".

Já Frederico Duarte Carvalho, cabeça de lista do ADN, assinalou que "está a ser impossível" as pessoas "terem a sua própria casa na sua própria cidade, onde nasceram, onde criaram laços e onde querem fazer cultura e a economia mexer".

Hélder Sousa, do Livre, vincou que "as pessoas com capacidade económica nunca tiveram problemas de habitação em parte nenhuma do mundo, e no Porto também nunca vão ter", focando-se "nas outras pessoas", já que "a habitação é um direito e não pode ser tratada como uma mercadoria de luxo".

Para Manuel Pizarro (PS), é necessária "uma escala nova e uma resolução nova" para resolver os problemas na habitação, considerando que "o problema está na oferta" e pretendendo "olhar para os 20 mil fogos devolutos", além de construir novas casas em terrenos municipais e do Estado, juntamente com privados.

Já Miguel Corte-Real (Chega), considera que "o que é preciso fazer diferente" em relação a projetos de habitação que não foram executados "é fazer", rejeitando "um leilão de promessas de casas" mas sim "fazer o máximo de casas possíveis" numa lógica de "casas para os portuenses".

Nuno Cardoso (NC/PPM), ex-presidente da autarquia, vincou que na crise da habitação "não se fala de responsáveis", mas para o resolver sugere uma "parceria entre o Estado e as autarquias", focando-se em "habitação a custos controlados para os portuenses", também com o setor cooperativo.

Pedro Duarte (PSD/CDS-PP/IL) colocou um "ponto de interrogação" na quase unanimidade do diagnóstico do problema, assinalando a discrepância entre as "20 mil casas vazias na cidade do Porto" e "níveis de licenciamentos e novas construções" elevados, não havendo "falta de habitação" mas sim "habitação excessivamente cara para as capacidades e a disponibilidade da generalidade das famílias".

Por fim, Sérgio Aires lembrou que "a habitação é hoje uma prioridade para toda a gente, mas não foi assim no passado" e rejeitou o "complexo" de se ter habitação pública, assinalando que foi por aí que muitas cidades europeias "que garantiram bem-estar a todos os cidadãos".

A candidata do PTP, Maria Amélia Costa, não marcou presença, tal como Luís Tinoco Azevedo (Partido Liberal Social).

Concorrem à Câmara Municipal do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU - coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro - coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 18 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou