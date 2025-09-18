Mariana Vieira da Silva quer PS "disponível para dialogar com o governo" sobre médicos no SNS

A ex-ministra socialista Mariana Vieira da Silva defende que o seu partido tem a obrigação de tentar o diálogo com o Governo sobre a atração de médicos para o Serviço Nacional de Saúde.

A ministra Ana Paula Martins anunciou esta semana que prepara a apresentação, até ao final do ano, de novas regras para atrair médicos para o SNS. No programa "Casa Comum", da Renascença, a deputada socialista diz que este é um tema "muito difícil" e que requer diálogo entre PS e Governo.

"Os termos dependem da proposta que for feita. Agora, não acho que o Partido Socialista possa colocar-se de fora de um debate que é muito, muito difícil, mas que precisa de ser feito. O Partido Socialista tem a obrigação de ouvir e de poder participar nisto", apela Mariana Vieira da Silva.

No mesmo espaço, a vice-presidente da bancada parlamentar do PS - onde coordena a área da saúde - critica o comportamento da ministra da Saúde em relação ao Partido Socialista.

"Não vale a pena é querer entendimentos e apoio, ao mesmo tempo que se acusa outros de terem inventado e criado problemas que ela agora, 'coitada, coitada', tem que resolver. Não. Esta ministra da Saúde incentivou fortemente, mesmo este ano, mesmo este verão, esta prestação de serviços", denuncia a dirigente socialista.

Mais 40 quilómetros

A deputada manifesta dúvidas sobre a eficácia da urgência regional de obstetrícia que o Governo quer criar na Península de Setúbal. A ministra da Saúde propõe um plano em que o Hospital Garcia de Orta passará a funcionar em permanência, enquanto o Hospital de Setúbal receberá apenas casos referenciados pelo SNS 24 e pelo INEM.

"Tenho dúvidas, por muitas razões, incluindo a incapacidade que a ministra da Saúde tem tido de concretizar no terreno, porque já não tem a confiança dos protagonistas, dos médicos, dos conselhos de administração", responde a coordenadora da área da Saúde na bancada parlamentar do PS.

Mariana Vieira da Silva lembra que, com a proposta de restrição de atendimentos no Hospital de Setúbal, há utentes que vão passar de 120 para 160 quilómetros de distância de uma urgência obstétrica.

"Se nem na cidade de Lisboa conseguimos concentrar e temos no concelho três maternidades, como é que podemos esperar que as pessoas possam ter que fazer 160 quilómetros? Como é que um governo que não consegue garantir aquilo que prometeu - que é que o Garcia de Orta vai estar sempre aberto - pode conseguir colocar estes 160 quilómetros que depois, se não forem suficientes e há serviços que só se prestam [noutra unidade], têm mais uma ponte [para atravessar]", argumenta Mariana Vieira da Silva.

"Banho de realidade"

O social-democrata Duarte Pacheco aconselha a ministra da Saúde a anunciar apenas o que pode controlar, dando a entender que não pode confiar nos serviços. O ex-deputado do PSD comentava os problemas observados no último fim-de-semana na Península de Setúbal.

O Ministério da Saúde anunciou que as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, estavam encerradas por falta de médicos, sendo o único hospital da margem sul que estava a assegurar o serviço no sábado e domingo. Ana Paula Martins tinha anunciado que a partir de 1 de Setembro, o Garcia de Orta teria uma urgência em ginecologia e obstetrícia a funcionar em permanência.

"É bom que a senhora ministra já tenha absorvido esse 'banho de realidade' para agora 'dar sempre desconto' quando tiver que anunciar alguma data. Uma coisa é ela garantir que vai estar no dia X no local Y, e se não houver nenhuma catástrofe, se estiver com saúde, lá estará. Agora, se estiver a decidir coisas que dependam de outros organismos e outros serviços, é melhor não se comprometer", alerta o antigo deputado do PSD.

A favor do diálogo

No programa " Casa Comum", o miltante social-democrata Duarte Pacheco defende que o Governo tem que tentar conversar com o PS e vice-versa.

"Para 'dançar o tango', as duas partes têm que estar disponíveis. O PSD, que hoje governa o país, tem que estar disponível para ouvir e tentar pôr as suas soluções em cima da mesa e conversar com o Partido Socialista", adverte o ex-deputado.

Duarte Pacheco responsabiliza ainda os socialistas pelo estado em que deixaram o SNS: "Se o Partido Socialista, depois de oito anos de governo, tivesse deixado o Serviço Nacional de Saúde muitíssimo bem, não estávamos hoje a discutir aqui. Podíamos estar a discutir outras coisas, mas não estávamos a discutir quase a falência do Serviço Nacional de Saúde."