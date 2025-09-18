Moedas promete regresso da recolha do lixo indiferenciado seis dias por semana

É um tema de constante combate político e, por isso, é também aposta forte de Carlos Moedas para tentar revalidar o seu mandato para a Câmara Municipal de Lisboa.

Esta quinta-feira, durante a apresentação do programa eleitoral para 12 de outubro, o atual autarca do PSD anunciou o regresso da recolha do lixo indiferenciado seis dias por semana, ao contrário dos três dias de recolha que vigoram desde que houve uma descentralização da recolha de resíduos, quando António Costa era presidente da Câmara de Lisboa.

"O problema foi criado há muitos anos", apontou Carlos Moedas, respondendo aos que responsabilizam a Câmara Municipal de Lisboa por falhar na gestão desta enorme operação logística.

Segurança: bandeira recorrente

O atual autarca e recandidato optou por colocar o reforço da segurança como a segunda medida do seu programa eleitoral: "mais policiamento, guardas-noturnos e videoproteção".

Carlos Moedas citou dados do último ano para diagnosticar um aumento na criminalidade na cidade de Lisboa e apontou, de seguida, o caminho: "Não podemos ficar parados. Lisboa precisa de mais PSP e de mais Polícia Municipal", vincou.

Combate à burocracia e descida de impostos

Na sua veia mais liberal, que fez palpitar o coração de alguns membros da Iniciativa Liberal que estavam na plateia, como o ex-deputado Bernardo Blanco e o antigo líder do partido, João Cotrim de Figueiredo, Carlos Moedas vincou que a autarquia vem descendo a taxa de IRS (que fica ao critério de cada autarquia).

O antigo comissário disse ainda querer "diminuir para metade" o número de taxas cobradas pela Câmara Municipal de Lisboa.

Fábrica de Unicórnios: emprego para portugueses

Carlos Moedas voltou a falar naquela que insiste ser uma das suas principais obras do primeiro mandato: a fábrica de unicórnios (empresas que valem mais de mil milhões de dólares).

É um tema que poliicamente tem tido dificuldades em capitalizar e que é muitas vezes utilizado pelos adversários para menorizar o seu primeiro mandato. Moedas responde: " Foi ridicularizada por tantos, mas eu tive o gosto de ter um Presidente da República de um país do G7, que quis ver aquele que era o coração da capital da inovação da Europa".

O autarca do PSD refere-se à visita de Macron a Portugal, que passou pela Fábrica de Unicórnios, no Beato. Mas quis dar dados mais concretos para defender o projeto e vincou que foram criados "16 mil empregos na cidade de Lisboa, empregos bem pagos para os nossos filhos". E acrescentou que há muitos portugueses a trabalhar nesta área da inovação tecnológica - numa tentativa de contrariar a ideia de que é uma ideia virada exclusivamente para estrangeiros e nómadas digitais.

"Carinho enorme" dos bairros históricos

Sem nunca mencionar diretamente o trágico acidente do Elevador da Glória, Carlos Moedas acabou por se referir a ele ao anunciar um programa para promover o regresso de jovens aos bairros históricos.

"Sou mesmo muito bem recebido nos bairros municipais e nos bairros históricos. E até, talvez, nestes dias mais difíceis, senti um carinho enorme", afirmou, num tom pesado, contrastante com a energia do resto do discurso.

Na sala do CCB estiveram algumas centenas de pessoas, entre elas o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, o antigo líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, a antiga ministra da Saúde e conselheira de Estado, Leonor Beleza.