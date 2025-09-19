Alexandra Leitão "tem tudo" para ser a primeira mulher à frente da Câmara de Lisboa

José Luís Carneiro, atual secretário-geral do PS, considera que Alexandra Leitão "tem tudo para ser a primeira mulher à frente da Câmara Municipal de Lisboa".

Durante a apresentação do compromisso eleitoral dos socialistas para as eleições autárquicas de 12 de outubro, esta sexta-feira ao fim da tarde, o líder do PS vincou o perfil de "ambição" da antiga líder parlamentar, que diz contrastar com a cidade de "resignação" liderada por Carlos Moedas.

Candidatura "não nasce contra ninguém"

No seu discurso - que teve direito a um momento insólito em que o papel onde tinha o texto que devia ler voou, e que Alexandra Leitão pontuou com bom humor: "Não faz mal, sei de cor"- a líder da coligação "Viver Lisboa" assegura que esta iniciativa não é só uma oposição a Carlos Moedas.

"Esta candidatura não nasce contra ninguém", vinca Alexandra Leitão, que continua a fazer um trabalho para descolar a imagem de "radical", que o seu adversário insiste em classificá-la.

Leitão contra "cidade de unicórnios"

Alexandra Leitão voltou à carga para criticar o atual presidente da Câmara, ao mencionar a venda do edifício da antiga sede do Conselho de Ministros, em Campo de Ourique, e lamenta que Moedas não tenha dito "nem uma palavra", para impedir a alienação de um edifício que podia ser rapidamente utilizado para habitação.

Logo depois, resumiu o que a leva a candidatar-se: "Moedas teve estabilidade, tempo e dinheiro. Depois de quatro anos de falhanços não podemos esperar mais. A coligação "Viver Lisboa" tem soluções reais para pessoas reais, não queremos uma cidade de unicórnios".

Nos Jardim da Rua Inocêncio Francisco da Silva, em São Domingos de Benfica, estiveram presentes Carla Tavares, eurodeputada e líder da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS (FAUL) e os representantes dos outros partidos da coligação "Viver Lisboa".

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, afirmou ser uma "alfacinha de gema" e vincou que acredita que “é possível fazer diferente”.

Fabian Figueiredo, dirigente e antigo líder parlamentar do Bloco de Esquerda, denota que “é muito evidente que o mandato de Carlos Moedas foram quatro anos de tempo perdido" e considera que “Lisboa nunca teve tantos problemas de sujidade”

Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre, na mesma linha, lamenta um mandato autocentrado do atual autarca: "Foram quatro anos a pensar em Moedas e pouco em Lisboa”.