Alexandra Leitão "tem tudo" para ser a primeira mulher à frente da Câmara de Lisboa

José Luís Carneiro, atual secretário-geral do PS, considera que Alexandra Leitão "tem tudo para ser a primeira mulher à frente da Câmara Municipal de Lisboa".

Durante a apresentação do compromisso eleitoral dos socialistas para as eleições autárquicas de 12 de outubro, esta sexta-feira ao fim da tarde, o líder do PS vincou o perfil de "ambição" da antiga líder parlamentar, que diz contrastar com a cidade de "resignação" liderada por Carlos Moedas.

Candidatura "não nasce contra ninguém"

No seu discurso - que teve direito a um momento insólito em que o papel onde tinha o texto que devia ler voou, e que Alexandra Leitão pontuou com bom humor: "Não faz mal, sei de cor"- a líder da coligação "Viver Lisboa" assegura que esta iniciativa não é só uma oposição a Carlos Moedas.

"Esta candidatura não nasce contra ninguém", vinca Alexandra Leitão, que continua a fazer um trabalho para descolar a imagem de "radical", que o seu adversário insiste em classificá-la.

Alexandra Leitão voltou à carga para criticar o atual presidente da Câmara, ao mencionar a venda do edifício da antiga sede do Conselho de Ministros, em Campo de Ourique, e lamenta que Moedas não tenha dito "nem uma palavra", para impedir a alienação de um edifício que podia ser rapidamente utilizado para habitação.

Nos Jardim da Rua Inocêncio Francisco da Silva, em São Domingos de Benfica, estiveram presentes Carla Tavares, eurodeputada e líder da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS (FAUL) e os representantes dos outros partidos da coligação "Viver Lisboa".

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, afirmou ser uma "alfacinha de gema" e vincou que acredita que “é possível fazer diferente”.

Fabian Figueiredo, dirigente e antigo líder parlamentar do Bloco de Esquerda, denota que “é muito evidente que o mandato de Carlos Moedas foram quatro anos de tempo perdido" e considera que “Lisboa nunca teve tantos problemas de sujidade”

Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre, na mesma linha, lamenta um mandato autocentrado do atual autarca: "Foram quatro anos a pensar em Moedas e pouco em Lisboa”.