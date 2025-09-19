Menu
Cavaco alerta que cargo de Presidente exige "qualificações específicas"

19 set, 2025 - 09:46 • Lusa

Para Cavaco Silva, estar no Palácio de Belém significa "uma magistratura de influência ativa e a atuação como reserva de último recurso no caso de o País ser atingido por uma crise grave ou de uma lesão do superior interesse nacional".

A+ / A-

O antigo presidente da República Portuguesa Cavaco Silva destacou hoje que os candidatos a chefe de Estado "podem prometer tudo e mais alguma coisa e dizer os maiores disparates", mas o posto implica "qualificações específicas".

Em artigo publicado no semanário Expresso, o também ex-primeiro-ministro social-democrata (1985-1995), sublinha que "não cabe ao Presidente (PR) legislar ou decidir e executar políticas, embora goze de um amplo espaço de intervenção pública".

"São situações de tal forma decisivas para o futuro do País que desaconselho quem quer que seja a votar em candidatos que não sejam possuidores das qualificações específicas exigidas, independentemente dos predicados que possuam ter noutros domínios", defendeu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Cavaco Silva começou por relembrar que trabalhou com os antigos presidentes Ramalho Eanes e Mário Soares, em "mais de 300 reuniões a sós", ainda no cargo de chefe do executivo, e que, como PR, (2006 e 2016), lidou com os primeiros-ministros José Sócrates (PS), Pedro Passos Coelho (PSD) e António Costa (PS).

"Em janeiro de 2026, os portugueses serão chamados a escolher o mais alto magistrado da Nação, o Presidente da República para os próximos cinco anos. É uma escolha muitíssimo importante para o futuro do País", alertou.

Para Cavaco Silva, estar no Palácio de Belém significa "uma magistratura de influência ativa e a atuação como reserva de último recurso no caso de o País ser atingido por uma crise grave ou de uma lesão do superior interesse nacional".

O antigo PR deu a sua "receita": "Respeito da Constituição e dos procedimentos da democracia, defesa da estabilidade política, isenção e independência em relação às diferentes forças partidárias e às tensões entre Governo e Oposição, sobriedade e não alimentar intrigas políticas em relação a quem quer que seja", falando "verdade aos Portugueses".

"O respeito destas regras e procedimentos de bom-senso, verdadeiros pilares do exercício das funções de um qualquer digno Presidente, é condição necessária à sua atuação na defesa dos superiores interesses nacionais. Condição necessária mas não suficiente", disse.

