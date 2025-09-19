Cid e um médico templário: Ventura anuncia nomes do "governo-sombra" do Chega

19 set, 2025 - 00:55 • Diogo Camilo
André Ventura tem vindo a prometer desde maio a apresentação de uma alternativa de Governo ao de Luís Montenegro, como líder da oposição. Quatro meses depois, o líder do Chega finalmente entregou à direção nacional do partido a lista com os nomes do seu "Governo Sombra".
Durante uma entrevista ao Canal Now esta quinta-feira, Ventura disse estar "muito satisfeito" e começou por desvendar quatro nomes: Teresa Nogueira Pinto com a pasta da Cultura, Jorge Cid na Agricultura, Fernando Silva na Administração Interna e Horácio Costa na Saúde, anunciando que a lista completa será conhecida esta sexta-feira.
Inicialmente, o líder do Chega referiu-se a Jorge Cid como "doutor José Cid", gerando dúvidas nas redes sociais, um lapso que foi mais tarde desfeito, segundo a SIC e Observador.
Jorge Cid é bastonário da Ordem dos Veterinários desde 2016 e médico veterinário há mais de 30 anos, tendo concluído a licenciatura em Medicina Veterinária em 1978 pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa.
Teresa Nogueira Pinto é licenciada em Ciência Política e Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa e doutorada em Estudos de Globalização pela Universidade Nova. Atualmente trabalha como consultora na área da Relações Internacionais, análise de risco e business Intelligence. É filha do politólogo Jaime Nogueira Pinto, que chegou a marcar presença em eventos do partido.
Horácio Costa é o diretor clínico do serviço de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva, Craniomaxilofacial Mão e Unidade de Microcirurgia, sendo especialista em cirurgia plástica. Apesar de reformado, ainda exerce no Centro Hospitalar de Gaia/Espinho e no Hospital S. Francisco. No final do ano de 2023, foi notícia por se vestir como templário para receber médicos em formação.
Polémica
Fernado Silva ficará com a pasta da Administração Interna, mas Ventura não clarificou se se refere ao vereador do Chega na Câmara Municipal de Vila Verde, no distrito de Braga.
Segundo o Observador, haverá mais dois nomes neste Governo Sombra: Rui Gomes da Silva, antigo ministro no governo de Pedro Santana Lopes e deputado do PSD durante vários anos, ficará com a pasta da Justiça, enquanto Miguel Corte Real, o cabeça de lista do Porto às eleições autárquicas pelo Chega, terá a pasta da Reforma do Estado.
Questionado sobre a demora na divulgação do governo sombra, Ventura explicou que o queria revelar “no momento certo" e "com nomes independentes e de qualidade” e com "competência da sociedade civil". O líder do Chega explica que haverá nomes do partido nesta alternativa de Governo, mas que queria "pessoas com distanciamento".
A intenção de divulgar uma alternativa ao executivo de Luís Montenegro foi dada em entrevista à SIC Notícias e à CNN, três dias depois das eleições legislativas de 18 de maio, onde prometeu um governo-sombra para as "próximas semanas".