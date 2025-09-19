Cid e um médico templário: Ventura anuncia nomes do "governo-sombra" do Chega

André Ventura tem vindo a prometer desde maio a apresentação de uma alternativa de Governo ao de Luís Montenegro, como líder da oposição. Quatro meses depois, o líder do Chega finalmente entregou à direção nacional do partido a lista com os nomes do seu "Governo Sombra".

Durante uma entrevista ao Canal Now esta quinta-feira, Ventura disse estar "muito satisfeito" e começou por desvendar quatro nomes: Teresa Nogueira Pinto com a pasta da Cultura, Jorge Cid na Agricultura, Fernando Silva na Administração Interna e Horácio Costa na Saúde, anunciando que a lista completa será conhecida esta sexta-feira.

Inicialmente, o líder do Chega referiu-se a Jorge Cid como "doutor José Cid", gerando dúvidas nas redes sociais, um lapso que foi mais tarde desfeito, segundo a SIC e Observador.

Jorge Cid é bastonário da Ordem dos Veterinários desde 2016 e médico veterinário há mais de 30 anos, tendo concluído a licenciatura em Medicina Veterinária em 1978 pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa.

Teresa Nogueira Pinto é licenciada em Ciência Política e Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa e doutorada em Estudos de Globalização pela Universidade Nova. Atualmente trabalha como consultora na área da Relações Internacionais, análise de risco e business Intelligence. É filha do politólogo Jaime Nogueira Pinto, que chegou a marcar presença em eventos do partido.

Horácio Costa é o diretor clínico do serviço de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva, Craniomaxilofacial Mão e Unidade de Microcirurgia, sendo especialista em cirurgia plástica. Apesar de reformado, ainda exerce no Centro Hospitalar de Gaia/Espinho e no Hospital S. Francisco. No final do ano de 2023, foi notícia por se vestir como templário para receber médicos em formação.