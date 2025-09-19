Debate no Parlamento: PCP, Livre e BE querem travar venda da TAP

Um mês depois da publicação do decreto-lei, PCP, Livre e Bloco de Esquerda levam a debate no Parlamento a privatização da TAP e querem travar a venda da companhia aérea portuguesa.

No texto assinado pelos deputados do PCP, Livre e Bloco e Esquerda, os partidos afirmam que a intenção do Governo é privatizar a totalidade da TAP e que isso é um erro, porque a empresa é “um ativo estratégico para a economia nacional”.

Em declarações à Renascença, a líder parlamentar do PCP diz que é necessário defender o interesse público e o interesse nacional e isso só pode ser feito com a rejeição ao processo de privatização que o Governo quer agora iniciar.

“Ao longo de todos estes anos, temos ouvido dizer que a TAP precisava ser privatizada. Se ela fosse privatizada, hoje já não existia. E foi sempre a intervenção pública que salvou a TAP. E o PCP quer defender esta empresa que é, de facto, estratégica e de uma enorme importância para o nosso país e daí esta apreciação parlamentar e esta proposta do PCP de revogação do decreto-lei”, diz Paula Santos.

“A TAP dá muito ao país"



O PCP considera que a empresa tem uma importância estratégica para o país, não só porque garante a coesão territorial, a ligação às regiões autónomas ou às comunidades, mas também do ponto de vista económico a TAP é fundamental para o crescimento da economia.

“A empresa dá muito ao país com os lucros que tem tido nestes últimos anos, com as contribuições à segurança social, com os impostos que paga em Portugal, com os produtos que compra no nosso país, com os salários que são pagos, ou seja, é, de facto, uma empresa que tem uma dimensão enorme, estamos a falar da maior exportadora do nosso país”, refere a líder parlamentar comunista, que conclui que apenas a gestão pública que salvaguarda a TAP.

Os três partidos que pedem a cessão da vigência do decreto-lei não têm votos suficientes para travar o negócio, mas apesar disso Paula Santos diz que o debate vai servir para que o país perceba quem é que defende "o país e o interesse nacional".

“Se a TAP não valesse tanto, não havia este interesse por parte de outras companhias e, fica na responsabilidade das outras forças políticas, se querem defender o nosso país, se querem defender o interesse nacional ou dar a TAP de barato aos grupos privados”, conclui a deputada.