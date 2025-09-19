Encerramento do Porto Social Forum com apelos aos direitos fundamentais

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel e a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, discursaram para marcar o encerramento da conferência Porto Social Forum esta sexta-feira, no Super Bock Arena, no Porto.

Paulo Rangel começou o seu discurso com um agradecimento à cidade que acolheu o evento. Para uma plateia de cerca de 50 pessoas, fala do Porto como a cidade que deu o nome a Portugal, e refere-a "como especial", num momento de descontração.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O ministro dos Negócios Estrangeiros deixou, no discurso de encerramento, um apelo à necessidade de olhar para os direitos sociais e económicos como um todo, uma abordagem que diz ser "holística", mas verdadeira: "E quando queremos estabelecer uma dimensão social muito justa na nossa sociedade, no nosso país, na nossa nação, temos de cuidar de todas as outras dimensões".

Rangel refere ainda que é necessário existir um "fórum social para discutir os desafios da vida social no futuro, mas não o conseguimos fazer sem uma economia forte. Em contrapartida, nunca teremos uma economia forte, e até mesmo uma democracia adequada, se não tivermos direitos sociais".

"Alguns dos riscos da democracia que estamos hoje a viver estão claramente relacionados com algumas desigualdades e devemos olhar para isso", realça também o ministro e ex-eurodeputado.

No penúltimo painel antes do encerramento, Paulo Rangel discursou sobre o mercado livre e a mobilidade social que tem de ser promovida com educação profissional.



Também Rosário Palma Ramalho se despediu do Porto Social Forum 2025 com um discurso carregado de agradecimentos, e onde entregou as conclusões da conferência ao organizador. A ministra apelou à necessidade de as mensagens discutidas durante os dois dias de conferência se espalharem por toda a Europa para fazer a diferença em todos os países que se fizeram representar.

A Comissão Europeia faz no Porto um balanço dos progressos na implementação do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, cujas metas foram estipuladas aquando da presidência europeia portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), no primeiro semestre de 2021.

Sob o tema "Empregos de qualidade numa Europa social competitiva", o Fórum Social do Porto vai permitir fazer "um balanço dos progressos realizados na implementação do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e dos três objetivos sociais da UE para 2030 em matéria de emprego, formação e redução da pobreza", anunciou a Comissão Europeia, em comunicado divulgado na quarta-feira.

Em maio de 2021, quando Portugal tinha a presidência rotativa do Conselho da UE e António Costa era primeiro-ministro, realizou-se no Porto uma cimeira social na qual foi dado um novo impulso político à implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, com metas como alcançar uma taxa de emprego de 78%, assegurar que 60% de adultos têm formação anual e tirar 15 milhões de pessoas do risco de pobreza ou da exclusão social. .

O Fórum Social do Porto é uma iniciativa do Governo português, com o apoio da Comissão Europeia, em colaboração com o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu.