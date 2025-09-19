Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidente da República

Marcelo promulga criação do Instituto para o Ensino Superior

19 set, 2025 - 16:31 • Lusa

O Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que cria o Instituto para o Ensino Superior, a nova estrutura que substitui a Direção-Geral do Ensino Superior e a agência Erasmus+.

A+ / A-

O Presidente da República promulgou esta sexta-feira o diploma do Governo que cria o Instituto para o Ensino Superior, a nova estrutura que substitui a Direção-Geral do Ensino Superior e a agência Erasmus+.

De acordo com a nota publicada no "site" oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma que cria o novo instituto, "aprova a respetiva orgânica, e extingue a Direção-geral do Ensino Superior e a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação".

O decreto-lei em causa foi aprovado pelo Conselho de Ministros a 4 de setembro, numa reunião em que o executivo aprovou igualmente a criação da Agência para a Investigação e Inovação, sobre a qual o chefe de Estado ainda não se pronunciou.

A agência vai integrar as competências até agora da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e da Associação Nacional de Investimento (ANI).

No final do mês de agosto, quando promulgou um diploma que extinguia outros organismos do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), mas do setor do ensino não superior, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou reservas quanto à extinção da FCT.

O Presidente da República já se tinha tinha mostrado preocupado com a extinção desse organismo logo quando o Governo anunciou a reestruturação dos serviços do MECI.

Na altura, chegou a avisar que se tivesse dúvidas "sobre um ponto" que fosse relativo à extinção da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) iria pedir ao Governo para repensar o diploma e, caso o executivo insistisse, poderia vetar o diploma.

Com 18 entidades e 27 dirigentes superiores entre os serviços do sistema educativo não superior e do ensino superior, ciência e inovação, o MECI passará a contar com apenas sete entidades e 27 dirigentes superiores, com a integração das entidades extintas em novas entidades.

De acordo com uma apresentação feita pelo ministro Fernando Alexandre há duas semanas, após a promulgação do decreto-lei que cria a Agência para a Investigação e Inovação, a tutela pretende ouvir a comunidade científica.

Só depois será aprovada a Resolução do Conselho de Ministros sobre os desafios estratégicos e alocação orçamental, seguindo-se a assinatura do contrato-programa plurianual para que a nova agência possa então iniciar a atividade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou