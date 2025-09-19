Montenegro. Pedido de mais documentos da Spinumviva "não é nada de mais"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esta sexta-feira que o pedido do Ministério Público de mais documentos sobre a Spinumviva "não é nada de mais" e que vai enviá-los "o mais rápido possível".

"Eu já recebi esse pedido, que é um pedido normal. Posso dizer que não é nada demais" afirma Luís Montenegro em declarações aos jornalistas à margem de um evento no Porto.

O primeiro-ministro recusou especificar quais os documentos que foram solicitados, mas garante que é uma "situação processual", e que vai apenas "complementar a informação que já tive a ocasião de remeter ainda antes do verão".

Luís Montenegro insiste que "não sou eu que tenho que esclarecer isso, não sou eu que conduzo a investigação, não seria de bom tom que fosse eu a dar esse tipo de informação", acrescentando que "não é nada demais, mas enfim, é uma situação completamente normal".

O primeiro ministro visitou, ao início da tarde desta sexta-feira, a sede de campanha do candidato à Câmara Municipal do Porto Pedro Duarte, antigo ministro dos Assuntos Parlamentares do anterior governo de Luís Montenegro.

Sobre a candidatura de Pedro Duarte, Montenegro diz que os portuenses tem de acreditar que "este é o projeto com mais possibilidade de transformar a vida da cidade e a vida das pessoas para melhor nos próximos anos". Montenegro quer ver, pelas mãos do candidato do PSD, o Porto "como um polo de desenvolvimento insubstituível do país".

O candidato autárquico acompanhou Luís Montenegro numa breve arruada pelas ruas do Porto, onde ambos interagiram com quem passava pelas ruas. Entre acenos e algumas fotografias, o percurso terminou no restaurante Ernesto, na Rua da Picaria.









Nós estamos a diligenciar com o máximo de prioridade, no sentido de assegurar que em todo o país (6:58) há uma resposta, nomeadamente na área da ginecologia e da obstetrícia, em termos de urgências. (7:05) Eu quero mais uma vez reiterar que, felizmente, a larguíssima maioria do país não tem tido problemas nesse domínio, (7:14) mas há, localizado em dois ou três espaços territoriais, e em particular na Península de Setúbal, (7:19) a necessidade de ter, eventualmente, medidas muito específicas para dar uma resposta e para tranquilizar todas as famílias daquela região.

O primeiro ministro garante que

(7:31) E, portanto, não entrando num processo que está a ser, neste momento, conduzido com vista a consensualizar e encontrar a melhor solução, (7:41) o que eu posso dizer é que o Governo tem de cumprir a sua responsabilidade, (7:44) e a Administração Pública tem de cumprir a sua responsabilidade perante as pessoas. (7:48) Nós temos de ter uma resposta e, portanto, teremos de fazer o esforço máximo para garantir condições de igualdade em todo o território. (7:59) Nós não podemos ter uma determinada região onde um determinado serviço não é de molde a responder à necessidade como é nos outros sítios.

(8:10) E, portanto, desse ponto de vista, acho que as portuguesas e os portugueses compreendem (8:14) que nós temos de esgotar todas as possibilidades para encontrar uma solução. (8:26) Nós não estamos preocupados com a popularidade das decisões, nós estamos preocupados com o efeito e a consequência que elas têm. (8:33) E o efeito e a consequência é que nós temos de encontrar uma resposta para as urgências de ginecologia e obstetrícia, (8:39) como já encontramos, por exemplo, paz de pediatria, para todo o território e também para a Península de Setúbal.













Caso Spinumviva

O Ministério Público (MP) pediu mais documentação ao primeiro-ministro para poder finalizar a averiguação preventiva sobre os negócios da sua empresa familiar Spinumviva, disse o Procurador-geral da República (PGR) ao jornal Nascer do Sol.

O PGR adianta que na próxima semana vai fazer um ponto de situação com o diretor do DCIAP sobre vários inquéritos e vai indagar as razões da demora e a justificação.

A polémica com a empresa Spinumviva surgiu com notícias do Correio da Manhã que indicavam que a empresa familiar do primeiro-ministro se dedicava, entre outras atividades, à compra e venda de imóveis.

Na sequência das notícias desse ramo de atividade da Spinumviva abriu-se a discussão sobre a eventual atividade profissional do primeiro-ministro em paralelo ao exercício de funções governativas e sobre a identidade dos clientes da empresa e possíveis conflitos de interesse.

Na sequência de três queixas recebidas pela Procuradoria-Geral da República, foi aberta pelo Ministério Público uma averiguação preventiva à empresa familiar do primeiro-ministro, com o objetivo de determinar se existem indícios que justifiquem a abertura de inquérito criminal.

A averiguação preventiva foi confirmada pelo procurador-geral da República a 12 de março, um dia depois da queda do executivo de Luís Montenegro, que não sobreviveu à rejeição da moção de confiança ao Governo apresentada no parlamento."Mas temos de analisar as circunstancias concretas dos processos onde isso acontece. A verdade, penso eu, e qualquer jurista dirá o mesmo, é que o MP propôs as escutas e fundamentou-as para poderem ser aceites pelo juiz. E foram", disse.

Em causa no caso Influencer estão suspeitas de crime na construção de um centro de dados em Sines (distrito de Setúbal), na exploração de lítio em Montalegre e Boticas (ambas no distrito de Vila Real), e na produção de energia a partir de hidrogénio também em Sines.

Em 07 de novembro de 2023, foram detidas e posteriormente libertadas no âmbito da Operação Influencer cinco pessoas, incluindo o chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro António Costa, Vítor Escária.

António Costa foi considerado suspeito sem ser constituído arguido, tendo afirmado, aquando da operação, estar de "consciência tranquila" quanto aos seus atos.