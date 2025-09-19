Opção pela flotilha tira BE do Parlamento há três semanas. Mortágua promete justificar faltas

Com a partida da flotilha humanitária para a Faixa de Gaza, que está no mar desde 31 de agosto e onde viaja a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, o partido ficou sem qualquer representação no Parlamento. Tendo em conta que é deputada única e ao ter optado por não suspender o mandato e fazer-se substituir por outro deputado, o BE está há três semanas sem intervir no plenário e nas comissões parlamentares. Mariana Mortágua, eleita deputada pelo círculo de Lisboa, tinha a opção de suspender o mandato por um período mínimo de 45 dias e ser substituída por Fabian Figueiredo, que na anterior legislatura foi líder parlamentar do BE. Mas não o fez e optou por seguir na flotilha. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ausência da deputada única e líder do BE no Parlamento foi especialmente notada esta sexta-feira, tendo em conta que o partido tinha agendado um debate sobre a atribuição do subsídio de refeição a trabalhadores do setor privado.

A líder da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, foi a primeira a questionar a Mesa da Assembleia da República sobre o que fazer, com o presidente do Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, a salientar que o regimento da Assembleia da República não obriga a que um diploma agendado seja apresentado pelo seu proponente. Pelo Chega, o líder parlamentar, Pedro Pinto considerou que Mortágua já deveria ter suspendido o seu mandato "mas não o fez porque "Ó Abreu, dá cá o meu" e o dinheiro ao fim do mês é muito melhor do que estar neste plenário". Mortágua irá, "naturalmente" justificar faltas no Parlamento A ausência de Mortágua em debates no plenário da Assembleia da República como o desta sexta-feira ou, recentemente, sobre incêndios ou política fiscal, área que a deputada e líder do BE acompanha na comissão de Orçamento e Finanças, implica a marcação de falta pelos serviços do Parlamento.