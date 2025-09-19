Menu
Opção pela flotilha tira BE do Parlamento há três semanas. Mortágua promete justificar faltas

19 set, 2025 - 17:44 • Susana Madureira Martins

Com esta ausência, e com a flotilha ainda a caminho da Faixa de Gaza, o Bloco de Esquerda irá, por exemplo, estar ausente do debate quinzenal com o primeiro-ministro, na quarta-feira, o primeiro desta sessão legislativa.

A+ / A-

Com a partida da flotilha humanitária para a Faixa de Gaza, que está no mar desde 31 de agosto e onde viaja a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, o partido ficou sem qualquer representação no Parlamento. Tendo em conta que é deputada única e ao ter optado por não suspender o mandato e fazer-se substituir por outro deputado, o BE está há três semanas sem intervir no plenário e nas comissões parlamentares.

Mariana Mortágua, eleita deputada pelo círculo de Lisboa, tinha a opção de suspender o mandato por um período mínimo de 45 dias e ser substituída por Fabian Figueiredo, que na anterior legislatura foi líder parlamentar do BE. Mas não o fez e optou por seguir na flotilha.

A ausência da deputada única e líder do BE no Parlamento foi especialmente notada esta sexta-feira, tendo em conta que o partido tinha agendado um debate sobre a atribuição do subsídio de refeição a trabalhadores do setor privado.

A líder da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, foi a primeira a questionar a Mesa da Assembleia da República sobre o que fazer, com o presidente do Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, a salientar que o regimento da Assembleia da República não obriga a que um diploma agendado seja apresentado pelo seu proponente.

Pelo Chega, o líder parlamentar, Pedro Pinto considerou que Mortágua já deveria ter suspendido o seu mandato "mas não o fez porque "Ó Abreu, dá cá o meu" e o dinheiro ao fim do mês é muito melhor do que estar neste plenário".

Mortágua irá, "naturalmente" justificar faltas no Parlamento

A ausência de Mortágua em debates no plenário da Assembleia da República como o desta sexta-feira ou, recentemente, sobre incêndios ou política fiscal, área que a deputada e líder do BE acompanha na comissão de Orçamento e Finanças, implica a marcação de falta pelos serviços do Parlamento.

Cada deputado pode dar quatro faltas injustificadas ao plenário ou às comissões, sendo que depois disso fica sujeito à perda de mandato. À Renascença, a assessoria do Bloco de Esquerda garante que Mortágua irá justificar "naturalmente" as sucessivas faltas em plenário e em comissão, podendo fazê-lo, sem limites, alegando trabalho político. É isso que está previsto no estatuto do deputado.

Com esta ausência, e com a flotilha ainda a caminho da Faixa de Gaza, o Bloco de Esquerda irá, por exemplo, estar ausente do debate quinzenal com o primeiro-ministro, na quarta-feira da próxima semana, o primeiro desta sessão legislativa. Mortágua arrisca-se ainda a falhar o arranque do período oficial de campanha para as eleições autárquicas, que começa no dia 29 deste mês.

Face a esta ausência de Mortágua, o BE tem-se feito representar em diversos eventos por outros dirigentes do partido, mas sempre fora do Parlamento. É o caso de Jorge Costa, que já foi deputado, que esteve presente na manifestação dos imigrantes que se realizou na quarta-feira em frente à Assembleia da República. Ou ainda o caso de Joana Mortágua, irmã da coordenadora bloquista, que representou o partido no protesto contra as alterações à legislação laboral, também em frente ao Parlamento.

Mariana Mortágua pode pedir, a qualquer momento, a suspensão do mandato de deputada, mas se, por exemplo, o pedido fosse feito esta sexta-feira, a líder do BE ficaria obrigatoriamente de fora do Parlamento durante 45 dias, ou seja, até novembro, o que significaria, por exemplo, a ausência em grande parte do debate orçamental.

