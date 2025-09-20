Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Política

CDS discorda do Governo que integra sobre reconhecimento da Palestina

20 set, 2025 - 21:56 • Lusa

Partido liderado por Nuno Melo diz que "a efetivação do reconhecimento não é oportuna" nem corresponde aos critérios "de direito internacional necessários ao reconhecimento".

A+ / A-

O CDS-PP disse este sábado discordar da decisão do Governo de reconhecer, este domingo, o Estado da Palestina, considerando que não é "oportuno, nem consequente" e só deveria acontecer no "quadro de um processo institucional de paz".

"O CDS-PP é favorável, desde sempre, à solução dos dois Estados, mas considera que, no presente momento do conflito, a efetivação do reconhecimento não é oportuna, nem consequente", lê-se num comunicado divulgado esta tarde pelo CDS-PP, que integra o Governo em coligação com o PSD.

O CDS-PP garante que a coesão do Governo está "absolutamente assegurada", uma vez que esta matéria não consta do acordo de coligação, mas manifesta a sua "divergência quanto à oportunidade da declaração de reconhecimento de um Estado palestiniano".

"O CDS-PP, sem pôr em causa o princípio da solidariedade governamental, considera que o reconhecimento só será conveniente no quadro de um processo institucional de paz, que neste momento está fora do horizonte", refere-se.

Portugal vai reconhecer Estado da Palestina no domingo

Médio Oriente

Portugal vai reconhecer Estado da Palestina no domingo

Estado português vai oficializar o reconhecimento (...)

No comunicado, o partido considera que "não pode esquecer-se que foram os terríveis ataques de 7 de outubro que originaram a presente situação e que há inúmeros reféns que não foram libertados e corpos de cidadãos israelitas que não foram devolvidos às suas famílias".

"O CDS-PP considera também que não se encontram preenchidos os critérios de direito internacional necessários ao reconhecimento, designadamente: um território definido, com áreas geográficas e fronteiras estabilizadas e um Governo efetivo capaz de exercer controlo sobre esse território", lê-se.

O partido, representado no Governo pelo seu líder e ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, e pelos secretários de Estado Telmo Correia e Álvaro Castello-Branco, condena ainda "o abominável terrorismo do Hamas" e exige "a libertação incondicional e imediata de todos os reféns".

O CDS-PP diz ter manifestado a discordância quanto à posição do Governo na reunião que teve com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, na Assembleia da República sobre este assunto.

"O ministro dos Negócios Estrangeiros expressou respeito pela posição do parceiro de coligação e sublinhou a legitimidade dessa posição", afirma o partido.

Na sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina no domingo. A declaração formal de reconhecimento da Palestina será feita na missão de Portugal junto das Nações Unidas, em Nova Iorque, e está agendada para as 15h15 (20h15 em Portugal continental).

O anúncio do Governo português surgiu momentos depois de uma comunicação da Presidência francesa, segundo a qual 10 países vão proceder a este reconhecimento na segunda-feira, no âmbito da conferência dos dois Estados.

Além de França, que está por detrás da iniciativa, e de Portugal, os outros Estados "são Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e São Marino", acrescentou um conselheiro do Presidente Emmanuel Macron.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 20 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano