Política

Governo-sombra do Chega parece "saído de um "sketch" dos Gato Fedorento"

20 set, 2025 - 19:17 • Lusa

Mariana Leitão apontou ser "bastante caricato como é que é um candidato a Presidente da República que vem agora apresentar um governo-sombra que pressupõe que seja um potencial candidato a primeiro-ministro".

A+ / A-

A presidente da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, considerou este sábado que o "governo-sombra" apresentado pelo Chega "parece saído de um "sketch"" do grupo humorístico Gato Fedorento, apontando que foi o candidato presidencial André Ventura a apresentá-lo.

"Não deixa de ser caricato também o "governo" em si, parece quase saído de um "sketch" dos Gato Fedorento. Não me parece que seja um "governo-sombra" com quaisquer condições realistas para fazer o que quer que seja", disse a presidente da IL à Lusa durante uma visita à Expoval - Mostra do concelho de Valongo (distrito do Porto), no Parque Urbano de Ermesinde.

Mariana Leitão apontou ainda ser "bastante caricato como é que é um candidato a Presidente da República que vem agora apresentar um governo-sombra que pressupõe que seja um potencial candidato a primeiro-ministro, portanto há aqui qualquer coisa que não joga bem, não bate certo".

"Não posso levar demasiado a sério (...). Em que campeonato é que André Ventura está a jogar? É isso que também não se percebe. Para já, não muda nada. Apresenta um Governo com exatamente a mesma estrutura que os governos que temos desde sempre, com os mesmos ministérios, com a mesma lógica", apontou a líder liberal.

Cid e um médico templário: Ventura anuncia nomes do "governo-sombra" do Chega

Política

Cid e um médico templário: Ventura anuncia nomes do "governo-sombra" do Chega

Em entrevista, André Ventura desvendou quatro nome(...)

A deputada observou ainda que "um candidato anti-sistema, que se diz anti-sistema e de um partido anti-sistema, no fundo aquilo que faz é seguir o sistema em toda a linha a cada oportunidade que tem, porque quer muito fazer parte do sistema e, coitadinho, sente que não o deixam entrar".

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou na sexta-feira para o "governo-sombra" do partido o antigo ministro Rui Gomes da Silva com a pasta da Justiça e o professor Rui Teixeira Santos com a Economia e Finanças.

Em Évora, à entrada para a abertura da Academia da Juventude do Chega, André Ventura revelou ainda que o eurodeputado Tiago Moreira de Sá ficará com os Negócios Estrangeiros, enquanto o deputado Nuno Simões de Melo terá a seu cargo a Defesa.

Já Miguel Corte-Real, candidato do partido à Câmara do Porto nas eleições autárquicas de 12 de outubro, vai trabalhar na área da reforma do Estado do "governo-sombra", adiantou André Ventura, prometendo divulgar todos os nomes nos próximos dias.

Estes nomes juntam-se aos anunciados por André Ventura, em entrevista ao canal Now, na quinta-feira à noite, nomeadamente a professora universitária Teresa Nogueira Pinto, responsável pela pasta da Cultura e Áreas Conexas, e o antigo bastonário da Ordem dos Veterinários Jorge Cid, que terá a área da Agricultura.

Na quinta-feira à noite, o presidente do Chega anunciou ainda que o médico Horácio Costa será "ministro" da Saúde, Fernando Silva, membro da Comissão Nacional de Eleições, assumirá a Administração Interna e o professor universitário Alexandre Franco de Sá será responsável pela pasta do Ensino.

