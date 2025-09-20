Há freguesias a cobrar 50 euros por atestados de residência

Há freguesias em Lisboa a cobrar 50 euros por atestados de residência, até cinco vezes mais do que o habitual.

A denúncia foi feita pelo presidente da Associação Nacional de Freguesias, Jorge Veloso, que, em entrevista à Renascença.

"A AIMA pediu-nos o apoio importantíssimo das freguesias - estamos a falar há seis meses - para que pudéssemos, de alguma forma, estancar a chegada brutal de imigrantes", começa por dizer, assumindo que, "algumas freguesias de Lisboa", como "viram um fluxo tão grande de imigrantes", "chegaram a aprovar taxas para a passagem de um atestado de residência" a preços inflacionados. "Um atestado de residência que, normalmente, custa um euro e meio ou dois euros... alargaram para 50 euros", assegura, destacando Arroios e uma outra freguesia "da zona de Loures".

Jorge Veloso dá ainda o exemplo de um prédio para onde terão sido passados 400 atestados.

"Numa rua de Arroios, para uma habitação, foram passados cerca de 400 atestados", admite.

