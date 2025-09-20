Nuno Melo assume apoio a Paulo Portas caso este decida candidatura a Belém

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, afirmou que só fala de eleições presidenciais no fim das autárquicas, mas assumiu esta sexta-feira à agência Lusa que se Paulo Portas se candidatar terá o apoio do partido e o seu.

"O ciclo das eleições presidenciais não se abriu no CDS, isto para dizer que até ao dia 12 de outubro, nós só falamos de eleições autárquicas. Queremos manter as autarquias que conquistamos sozinhos e, se possível, queremos crescer", admitiu Nuno Melo.

Ainda assim, questionado se apoiaria uma candidatura de Paulo Portas às presidenciais, Nuno Melo assumiu que sim, mas avisou que "o friso dos candidatos ainda não se fechou.

"Apoiaremos aquele que faça mais sentido. Nenhum de nós duvidará que se o Paulo Portas quisesse ser candidato presidencial teria o partido todo com ele. A mim, seguramente teria, mas essa não é uma realidade que se fale", afirmou.

Nuno Melo acrescentou que a visita hoje à Feira de São Mateus, e à inauguração da sede de campanha do candidato à Câmara Municipal de Viseu era para "reforçar o apoio do partido" a Hélder Amaral que quer que seja presidente.

"O objetivo é conquistar mandatos, mas o.

O CDS-PP inaugurou hoje a sede no centro histórico de Viseu, na rua Direita, e o candidato Hélder Amaral relembrou que ^"é uma das ruas históricas e emblemáticas que já teve imenso comércio, e agora não tem".

Neste sentido, adiantou que tem "várias ideias" para o centro história e, entre elas a criação de "feiras do vinho do Dão, Viseu tem de ser a capital do vinho e a gastronomia e tem de se juntar o vinho à rua Direita".

"Nós tínhamos os jardins efémeros [iniciativa cultural privada que funcionava no verão e acabou] e eu quero trazer os jardins eternos. É ter jardins todo o ano, porque não faz sentido dizer que Viseu é cidade jardim e depois não temos jardins", anunciou.

O candidato disse que a ideia é "colocar em todas as varandas flores" e a título de exemplo indicou o Município de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, liderada pelo CDS-PP, que faz festas de flores e tem "uma atração turística enorme".

"E queremos valorizar o comércio. Esta cidade foi feita com o comércio. Não tenho nada contra os novos modelos e os centros comerciais, mas é possível compatibilizar os novos com os velhos modelos de negócio, trazendo para aqui cultura, por exemplo", adiantou.

Questionados sobre o que seria uma vitória, Nuno Melo admitiu que o CDS-PP tem como objetivo "conquistar mandatos, mas ninguém se antecipa aos votos" dos viseenses e o "desejo é vencer a Câmara Municipal de Viseu".

Às eleições de 12 de outubro, candidatam-se também, além de Hélder Amaral, também o atual presidente, Fernando Ruas (PSD), João Azevedo (PS), Bernardo Pessanha (Chega), Hélio Marta (IL), Leonel Ferreira (CDU) e Paulo Quintão (ADN).

Em 2021, o PSD conquistou 46,68% dos votos (cinco mandatos), o PS 38,26% (quatro mandatos). O Chega foi o terceiro partido mais votado, com 2,95%, e a IL o quarto, com 2,20%, enquanto a CDU foi a última força política com 1,17% do eleitorado que nesse ano tinha 92.444 inscritos e votaram 52.189 pessoas.

