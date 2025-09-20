Ventura é "mentiroso cobarde", Isaltino vai "ser agrafado". Líder do Chega e autarca de Oeiras atacam-se

Isaltino Morais e André Ventura estão envolvidos numa troca de acusações sobre corrupção e política. Este sábado, o autarca de Oeiras chamou Ventura de "mentiroso cobarde" e "pequeno ditador", depois de o líder do Chega ter afirmado que Isaltino devia ter continuado preso.

O episódio começou com críticas lançadas por Isaltino Morais na terça-feira, num debate na CNN Portugal sobre as eleições presidenciais de janeiro de 2026. "André Ventura mente sem vergonha nenhuma, e as pessoas acham que aquilo é talento", acusou Isaltino, apelidando o líder do Chega de "reencarnação do pior que o sistema tem" e "um agente corrupto do sistema" por ser "uma invenção de um grupo do PSD que montou aquela operação Tutti-Frutti".

Ventura, com entrevista na televisão marcada apenas para quinta-feira, levou o tema para as redes sociais na quarta-feira. No estilo habitual, avisou Isaltino Morais diretamente: "Se o Chega mandasse, a diferença é que tu ainda estavas preso". E reforçou que, "depois de nos teres andado a gamar, não andavas em liberdade para dizer essas baboseiras".

"Tu e muitos da tua laia, que sabem que se eu ganhar, se o Chega ganhar, vão ser agrafados. Mas o vosso tempo vai chegar", disse Ventura. Nem o Presidente da República nem o primeiro-ministro têm poder sobre as decisões dos juízes — a independência do poder judicial é assegurada pela Constituição.

Isaltino Morais foi condenado em 2009 a sete anos de prisão por fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, uma pena reduzida em 2010 para dois anos. Detido em 2013, depois de uma série de recursos, cumpriu um ano de pena efetiva, ficando até abril de 2015 em liberdade condicional.



"Andrézito, não passas de um monstrinho"

Esta sexta-feira, Isaltino Morais decidiu responder. "Andrézito, não passas de um monstrinho que representa o pior do sistema", atacou o autarca, continuando a troca de acusações direta: "antes de poderes pisar toda a gente, terás de bater de frente com todos que têm coragem de dizer o que és. És um mentiroso cobarde que enfrenta o povo rodeado de seguranças, que se faz de forte com os imigrantes, quando o polícia te protege. Mentiroso e cobarde, André".