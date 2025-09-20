Ventura é "mentiroso cobarde", Isaltino vai "ser agrafado". Líder do Chega e autarca de Oeiras atacam-se

20 set, 2025 - 18:46 • João Pedro Quesado
Isaltino Morais e André Ventura estão envolvidos numa troca de acusações sobre corrupção e política. Este sábado, o autarca de Oeiras chamou Ventura de "mentiroso cobarde" e "pequeno ditador", depois de o líder do Chega ter afirmado que Isaltino devia ter continuado preso.
O episódio começou com críticas lançadas por Isaltino Morais na terça-feira, num debate na CNN Portugal sobre as eleições presidenciais de janeiro de 2026. "André Ventura mente sem vergonha nenhuma, e as pessoas acham que aquilo é talento", acusou Isaltino, apelidando o líder do Chega de "reencarnação do pior que o sistema tem" e "um agente corrupto do sistema" por ser "uma invenção de um grupo do PSD que montou aquela operação Tutti-Frutti".
Ventura, com entrevista na televisão marcada apenas para quinta-feira, levou o tema para as redes sociais na quarta-feira. No estilo habitual, avisou Isaltino Morais diretamente: "Se o Chega mandasse, a diferença é que tu ainda estavas preso". E reforçou que, "depois de nos teres andado a gamar, não andavas em liberdade para dizer essas baboseiras".
"Tu e muitos da tua laia, que sabem que se eu ganhar, se o Chega ganhar, vão ser agrafados. Mas o vosso tempo vai chegar", disse Ventura. Nem o Presidente da República nem o primeiro-ministro têm poder sobre as decisões dos juízes — a independência do poder judicial é assegurada pela Constituição.
Isaltino Morais foi condenado em 2009 a sete anos de prisão por fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, uma pena reduzida em 2010 para dois anos. Detido em 2013, depois de uma série de recursos, cumpriu um ano de pena efetiva, ficando até abril de 2015 em liberdade condicional.
Esta sexta-feira, Isaltino Morais decidiu responder. "Andrézito, não passas de um monstrinho que representa o pior do sistema", atacou o autarca, continuando a troca de acusações direta: "antes de poderes pisar toda a gente, terás de bater de frente com todos que têm coragem de dizer o que és. És um mentiroso cobarde que enfrenta o povo rodeado de seguranças, que se faz de forte com os imigrantes, quando o polícia te protege. Mentiroso e cobarde, André".
A resposta começou por sublinhar as críticas iniciais: "Para quem não sabe, o André Ventura foi inventado no PSD pelo famoso grupo do Tutti-Frutti" — onde estão acusadas cerca de 60 pessoas, como Sérgio Azevedo, Carlos Eduardo Reis, Luís Newton, Fernando Braamcamp, Inês Drummond, Vasco Morgado e Ângelo Pereira — e "devia mesmo ser conhecido por 'André Tutti-Frutti'".
A operação Tutti-Frutti é uma investigação do Ministério Público a favorecimentos a militantes do PS e do PSD através de avenças e contratos públicos. Os visados respondem por 463 crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento, burla qualificada, falsificação de documento, abuso de poder e recebimento indevido de vantagem, algum dos quais na forma agravada.
André Ventura foi citado em escutas telefónicas em 2017, em que Sérgio Azevedo diz "controlo o André Ventura, criei um Frankenstein", e que "depois das eleições" tem de "lhe pôr um açaime". Na altura, Ventura era o candidato do PSD à câmara de Loures.
Explicador Renascença
Passados dez anos após ter dado início ao processo(...)
As acusações de Isaltino Morais chegam depois às contas do Chega, um tema recorrente sobre o partido. Recordando o que disse na televisão, que "as autoridades judiciais têm de investigar (...) a origem do financiamento do Chega", o recandidato a Oeiras nota que, "logo a seguir", Ventura fez "três publicações" contra si.
"Que importância. Ficou muito, muito nervoso. Estás nervoso, Andrézito? Estás habituado a intimidar jornalistas e adversários? Achas que metes medo? Aqui ninguém tem medo de ti", assegurou Isaltino. Depois, virou-se para a ameaça de detenção.
"Ainda por cima, vens dizer que, se fosses primeiro-ministro, prendias-me. Mau, és mesmo ditador. Assim se vê cair a máscara do democrata. Se fores primeiro-ministro, és tu que mandas prender? Se ganhares, acaba o Estado de Direito e a independência dos tribunais? Oiçam bem aquilo que diz o nosso pequeno ditador. Aquilo não são apenas ameaças a mim, são ameaças à nossa liberdade", avisou o autarca.
"O populismo vai ter de enfrentar os democratas com coragem para te combater. Não passarás, Andrézito. Não passarás", terminou Isaltino Morais.
Este sábado, depois de o vídeo de Isaltino Morais ganhar popularidade nas redes sociais, Ventura contra-atacou com uma única frase através da rede social X (antigo Twitter). "Tens razão Isaltino, eu sou o monstro que vos vai perseguir a todos, corruptos e ladrões, até devolverem aos portugueses tudo o que lhes roubaram", assegurou o líder do Chega.