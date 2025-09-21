António Filipe defende que reconhecimento da Palestina deve traduzir-se em intervenção concreta

21 set, 2025 - 19:17 • Catarina Severino Alves
António Filipe, candidato à Presidência da República apoiado pelo PCP, defendeu este domingo que o reconhecimento do Estado da Palestina por Portugal é um passo positivo, mas que deve traduzir-se numa intervenção concreta no plano internacional.
"Creio que é um passo positivo que Portugal reconheça o Estado da Palestina. Acho que já o devia ter feito há muito tempo, como já tenho vindo a afirmar", começou por afirmar, em declarações à Renascença, à margem de uma sessão com a Iniciativa dos Comuns, na Caixa Económica Operária, em Lisboa.
Contudo, o ex-deputado comunista considera que o reconhecimento "não deve ser meramente simbólico". "Deve traduzir-se, de facto, numa atuação concreta por parte do Estado português no plano internacional", continuou.
No seu entender, o Estado português deve intervir para que "haja uma cessação imediata do bombardeamento que o Estado de Israel tem vindo a fazer contra a Faixa de Gaza, que seja garantida toda a assistência humanitária" e que sejam reconhecidas as fronteiras de 1967.
O candidato a Belém falou ainda na necessidade de acabar com a violência na Cisjordânia, "que está a ser cometida (...) por colonos, mas também pelas tropas de Israel", e de fazer regressar os refugiados palestinianos "espalhados por vários países".
António Filipe falava à margem de uma sessão de perguntas e respostas com a Iniciativa dos Comuns, que apoia a candidatura comunista. Durante a conversa, que teve lugar na Caixa Económica Operária, foram discutidos temas como o papel do Presidente da República e a separação de poderes na democracia portuguesa.