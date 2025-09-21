Elevador da Glória. PS pede reunião extraordinária para "esclarecer falsidades"

O PS avançou com um requerimento para uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para obter "esclarecimentos sobre falsidades, omissões e incongruências" no âmbito do acidente do ascensor da Glória, disse à Lusa o vereador Pedro Anastácio.

Este requerimento, para uma reunião no dia 25 de setembro, surge "na sequência de duas reportagens da comunicação social, onde veio um conjunto de factos novos que ainda não eram de conhecimento público e que destapam e demonstram omissões e incongruências", nota o vereador do PS.

Em causa está, nomeadamente, a "ocorrência de dois acidentes anteriores --- em outubro de 2024 e maio de 2025 --- que foram publicamente negados pelo presidente do Conselho de Administração da Carris e pelo vice-presidente da Câmara Municipal, mas que a própria Carris veio agora confirmar", segundo se lê no requerimento dos vereadores socialistas.

Em declarações à Lusa, Pedro Anastácio destaca que "a Carris também já confirmou que efetivamente existiram esses dois acidentes, pelo que há um plano de falsidade em relação àquilo que foi transmitido na Câmara Municipal e publicamente quer pelos responsáveis políticos, quer pelo presidente do Conselho de Administração da Carris".

"Submetemos este pedido para confrontarmos desde já a Câmara Municipal e o presidente do Conselho de Administração da Carris, com este conjunto de falsidades, omissões e incongruências e a partir daí vamos avaliar quais é que devem ser as consequências políticas", explica.

Além dos acidentes, existem outras informações a esclarecer, como a existência de uma carta da Comissão de Trabalhadores da Carris, enviada ao presidente da Câmara Municipal em 20 de setembro de 2023, alertando para "manutenção deficiente dos veículos".

Outra dimensão deste requerimento, acrescenta, é pedir acesso a alguns documentos, como esta carta, relatórios dos acidentes ocorridos em outubro de 2024 e maio de 2025 e os reportes de questões relacionadas com manutenção e segurança, dos últimos dois anos anteriores ao acidente.

O elevador da Glória, sob gestão da Carris, descarrilou no dia 3 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.